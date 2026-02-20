Goga Gačić reklamirala duet muža sa ljubavnicom: Isplivali novi šokantni detalji prevare Marka Gačića sa koleginicom

Marko Gačić varao je godinama Gogu sa pjevačicom Ninom Vlajković.

Pjevač Marko Gačić varao je još uvijek zakonitu suprugu, pjevačicu Gogu Babić Gačić, sa njihovom koleginicom Ninom Vlajković!

Podsjetimo, u pitanju je pevačica sa kojom je Gačić snimio i duet koji je objavljen 5. aprila 2025. godine, kada je i počela njihova afera.

Ono što je šokantno jeste činjenica da je Goga, neznajući da je muž vara sa koleginicom s kojom je snimio duetsku pjesmu, u to vrijeme podržavala i reklamirala njihovu pjesmu, u nameri da mu da vjetar u leđa.

"Goga nije ni slutila da je Marko vara sa Ninom. Ovo je baš strašno sa čime se suočava sada, kada su se rastali, da tek sad saznaje da mu je Nina zapravo bila ljubavnica", ističe izvor.

Marko se sa Ninom često pojavljivao i na malim ekranima - od emisije Amidži šou do gostovanja u rijalitiju Elita, a kako kaže izvor koji je svjedočio situaciji, prilikom ulaska na imanje u Šimanovcima čak su se držali i za ruke i razmjenjivali nježnosti.

"Svi su tada vidjeli da se među njima nešto dešava, ali niko ko je bio tu nije želio da iznosi te informacije dalje jer bi to značilo rušenje jedne porodice. Naravno, sad se postavlja pitanje da li je to ispravno ili nije, ali svima je bilo žao i zbog Goge koja je sa tim čovjekom dobila dvoje djece. Nina i Marko se nisu krili od saradnika, to su svi vidjeli", kaže izvor.

Ovi navodi potvrđeni su i u prilogu emisije Ekskluzivno, koja je Marka snimala prilikom gostovanja u Eliti 7. maja 2025., u koju je došao upravo sa Ninom. Kako su naveli, Gačić je tražio da se iz snimaka koji su objavljeni na Jutjubu i zvaničnim profilima, isječe njihov ulazak na imanje u Šimanovcima, jer se u jednom trenutku vidjelo kako se Nina i on drže za ruke, pošto su potpuno smetnuli s uma da je i taj dio pokriven kamerama.

