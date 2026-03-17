"Ne bih ja drugu primijetio da je u braku sve funkcionisalo": Marko Gačić prevario suprugu, a ovako se pravdao

Pjevač Marko Gačić govorio je o braku sa koleginicom Gogom Gačić - ne krije da je suprugu prevario, a mnoge je iznenadio opravdanjem za to.

Marko Gačić je rekao kako je ženu prevario jer se od supruge udaljio, te da je smatrao da time daje djeci loš primjer kako prava ljubav treba da izgleda.

- Žao mi je što smo živeli određeni vremenski period tako da nismo obraćali pažnju na taj naš odnos iz razloga što su se te stvari prihvatile kao normalne. Bez emocija, bez nekih stvari koje čine jedan par. Samim tim ja nisam, to jest nismo razmišljali o tome da djeci dajemo loš primjer i da djeca možda to gledaju kao neki normalan odnos kao što ja gledam na svoje djetinjstvo i svoje odrastanje i na porodicu cjelokupnu - rekao je Marko, pa nastavio:

- Gdje nema zagrljaja, nema poljupca, nema osmijeha, nema nježnosti. Žao mi je samo zato što su djeca doživjela možda taj neki naš period života kao, to jest, dali smo im loš primjer. To je trajalo. Kada sam shvatio da djeca gledaju nešto što nije idealan par, sjutra djeca treba sebi da izaberu partnera, a ako razmišljaju o tom modelu i o tom periodu našeg života koji nije harmoničan nismo nigdje.

On je Slavici Đukić Dejanović rekao kako reaguje na izjavu svog oca da je Goga ikona i njihova snaja bez obzira na to što je sin otišao.

- To jeste tako. Ta žena je prvenstveno meni rodila dvoje zlatne djece i uvijek će biti majka moje djece. Prosto prihvatili smo to da smo došli dotle i da smo prosto ispustili konce i da to vjerovatno više, koliko god da smo mi pokušavali da to nešto se popravi...





Marko ne krije da je do razvoda došlo jer se u njegovom životu pojavila druga žena.

- Jeste se dogodilo. Pojavila se osoba u mom životu, ali smatram da ne bi mogao niko da se pojavi da je to sve funkcionisalo. Ne, ne bih mogao da da primijetim ja nikog drugog da je išlo sve kako treba - rekao je on, pa otkrio da li su pokušali da sačuvaju brak.

Ovo je navodna djevojka Marka Gačića:

- Mislim da smo... Imali smo mi situacije i ranije gdje smo pokušavali da riješimo nešto, ali se to na kraju se ispostavilo bezuspješno.