Najpopularnija balada Aleksandre Prijović bila je namenjena drugom pjevaču: Filip Živojinović je za njega napisao hit

Pjesma „Sve po starom“ Aleksandra Prijović danas ima 58 miliona pregleda na Jutjubu, ali malo ko zna da ovaj veliki hit, koji je napisao njen suprug Filip Živojinović, prvobitno nije bio namijenjen njoj.

Aleksandra, koja je poput još nekih pjevačica počela da snima vlogove, nikada nije krila koliko je emotivno vezana za pjesmu „Sve po starom“. Ipak, na jednom od koncerata otkrila je da ova numera nije bila pisana za nju.

Naime, pjesmu je Filip Živojinović uradio za Leksington bend, ali je na kraju završila u repertoaru Aleksandre Prijović, gdje je postala jedan od njenih najvećih hitova.

Prija sve otkrila

"Pjesma 'Sve po starom' pisana je za Bokija", rekla je Aleksandra Prijović na jednom koncertu i obratila se pjevaču popularne grupe.

"Boki, samo da ti kažem, kakve vi pjesme imate, pa valjda i ja zaslužujem jednu ovakvu."

Iako je pjesma bila namijenjena Bojanu Vaskoviću iz Leksington benda, na kraju je završila kod Prije i postala veliki hit.

Bojanova supruga dodatno je podgrijala priču kada je podijelila snimak sa Aleksandrinog koncerta uz poruku:

"Nije kome je rečeno, već kome je suđeno."

Iako se ranije nije oglašavao o ovoj temi, Bojan Vasković je za Grand govorio o uspjehu Aleksandre Prijović.

"Mislim da sve vezano za Aleksandru nije fenomen, već je sve zasluženo! Pet Arena u Zagrebu, tri Arene u Beogradu, to mogu samo najveće zvijezde. Ona je primer mlađim generacijama i kompletna je zvijezda", rekao je Bojan.

Pjevač se osvrnuo i na komentare da je Prija rođena pod srećnom zvijezdom.

"Ne postoji stvar koja se desi slučajno. Sve je po zasluzi. Postoje činjenice, a ne samo slučajnosti", rekao je Vasković.