logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nije završila srednju, a zaradila milione: Prija danas jedna od najzgodnijih na estradi, a evo kako je izgledala prije

Autor Dragana Tomašević
0

Aleksandra Prijović je osvojila srca cijelog regiona kad je stala na binu muzičkog takmičenja

Izvor: Youtube

Aleksandra Prijović je jedna od najpopularnijih pjevačica u cijelom regionu. Rasprodati koncerti u beogradskoj Areni i krcati koncerti u Zagrebu i širom regiona navodno su joj donijeli milione.

Sve je počelo kada je imala samo 13 godina. Prija je kao tinejdžerka snimila prve pjesme, da bi u 14. okušala sreću u "Zvezdama Granda".

Zbog prirode posla kojim je počela da se bavi zanemarila je školu i završila samo tri razreda srednje.

 "Osnovnu školu sam završila u Belom Manastiru i bila sam odličan đak. Onda sam upisala Drugu srednju školu i završila redovno tri razreda, ali četvrti nisam. Prosto, život me je odveo na drugu stranu. Kada ti se desi nešto o čemu si oduvijek maštao, kao ja o pjevanju, onda zanemariš sve ostalo. Konkretno, ja sam školu", rekla je pjevačica u jednom od ranijih intervjua i istakla da će nastaviti školovanje.

Aleksandra je bila na meti i komentara da je korigovala svoj izgled tokom godina provedenih na sceni, a ona je i sama priznala da je radila grudi, operisala nos i sredila usne.

Pogledajte kako je Prija izgledala na početku karijere:

Tagovi

Aleksandra Prijović pjevačica estetski zahjev

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ