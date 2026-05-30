Sukob u hodniku Arene!

Neposredno pred početak spektakla FNC 31 u Beogradskoj areni došlo je do ozbiljnog incidenta u hodnicima dvorane, kada su u verbalni sukob ušli Miloš Janičić i Stefan Negucić.

Iako se Janičić ne nalazi među učesnicima večerašnjeg događaja, ponovo je dospio u centar pažnje zbog dugotrajne netrpeljivosti sa Negucićem. Prema informacijama sa lica mesta, tenzije između dvojice boraca eskalirale su u prostorijama Arene, gdje je došlo do žestoke rasprave.

Situacija je u jednom trenutku prijetila da preraste u fizički obračun, ali su članovi njihovih timova i prisutni uspjeli da ih razdvoje i spriječe veći incident.

Za sada nije poznato šta je tačno izazvalo novu raspravu između dvojice boraca, ali je jasno da sukob koji traje već duže vrijeme ni ovog puta nije ostao samo na riječima.

Sve se dogodilo neposredno pred početak FNC 31, koji je privukao veliki broj ljubitelja borilačkih sportova u Beogradsku arenu.