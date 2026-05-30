U Grockoj se dogodio stravičan napad na maloljetnika V. J. (17) u autobusu. Tinejdžer je teško povrijeđen, a napadač je brzo uhvaćen.

Maloljetni V. J. (17), koji je izboden u petak u gradskom autobusu u Grockoj, nalazi se u teškom stanju i ljekari se bore za njegov život. Prema najnovijim informacijama, tinejdžer je zadobio teške tjelesne povrede opasne po život i hitno je zadržan na daljem lečenju u bolnici.

Napad bez ikakvog povoda u autobusu

Krvavi pir odigrao se na redovnoj liniji gradskog prevoza 302. Prema rekonstrukciji događaja, povređeni V. J. je ušao u autobus na jednoj od stanica, ne sluteći šta ga čeka.

U vozilu se već nalazio njegov vršnjak, maloletni I. M. (17). Kako se saznaje, on je potpuno bez povoda prišao žrtvi čim je ušla u autobus, potegao hladno oružje i počeo da ubada tinejdžera. V. J. je zadobio dvije jezive ubodne rane u predjelu grudi, kao i u predjelu šake, kojom je vjerovatno pokušao da se odbrani od napadača.

Uhapšen sa krvavim nožem

Pripadnici Policijske stanice Grocka reagovali su munjevito nakon prijave incidenta. Brzom i efikasnom intervencijom locirali su i uhapsili osumnjičenog I. M. Kod napadača je prilikom hapšenja pronađen i nož kojim je, kako se sumnja, izvršen ovaj stravičan napad.

Protiv maloletnog I. M. biće podnijeta odgovarajuća krivična prijava, a kompletnu istragu o ovom stravičnom napadu preuzelo je Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve okolnosti ovog pokušaja ubistva.

Kako se saznaje, u vrijeme napada maloljetnik je bio u društvu dva druga koja su svedoci jezivog napada.

