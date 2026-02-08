Saša Kovačević progovorio je o prijateljstvima na javnoj sceni.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Pjevač Saša Kovačević održao je sinoć veliki koncert u srpskoj prijestonici, na kom mu je gost bio folker Aco Pejović. On je pred Pejovićev izlazak na binu rekao da je Aco među odabranima sa kojima se druži sa estrade, dok je poznato da Emina Jahović, sa kojom je nekad bio blizak, više nije u Sašinom krugu prijatelja.

Vidi opis Saša Kovačević precrtao Eminu Jahović, glasno poručio: "Imam samo pet prijatelja na estradi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Družim se sa petoro njih od kolega. Naš naredni gost je definitivno jedan od tih pet ljudi. On je neko koga poznajem gotovo 20 godina. Jako ga poštujem, jako ga volim. On je šarmer, on je šmeker. Najveći aplauz, moliću, za mog brata Aca Pejovića", kazao je Saša Kovačević pred publikom.

Saša je, inače, nedavno pričao koliko ga je Emina razočarala.

Na pitanje da li je ona bila tu nekada za njega tokom karijere, odgovorio je:

"Ne. Jedan od razloga je i to. Ljudi se prepucavaju preko medija, ali ja nisam taj tip. Ja bih rekao Emini da smo mi imali neki razgovor, da me je konkretno pitala, pošto mi se i ne čujemo sedam, osam godina već unazad, da me je pitala šta je konkretno problem ako već ne zna, a pretpostavljam i siguran sam da zna, uvijek možemo da popričamo, ali neću ja da budem inicijator toga.

Svako od nas treba da ima to u duši da može da prepozna kad treba da kaže: 'Ej, izvini, osjećam da nešto nije okej između nas, hajde da vidimo da li to možemo da riješimo'. Ako pričaš kao ne znaš šta se desilo, onda je to drugi put."