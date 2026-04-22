Sin Emine Jahović odbija da govori srpski: Pjevačica nikad iskrenije o problemima u porodici

Sin Emine Jahović odbija da govori srpski: Pjevačica nikad iskrenije o problemima u porodici

Autor Đorđe Milošević
0

Emina je nedavno otvoreno govorila o sinovima i kako se ponašaju nakon njenog razlaza sa Mustafom.

Sin Emine Jahović odbija da govori srpski: Pjevačica nikad iskrenije o problemima u porodici Izvor: Youtube / K1

Pjevačica Emina Jahović razvela se 2018. godine od turskog muzičara Mustafa Sandala nakon deset godina braka, ali, kako ističe, i dalje vjeruje u ljubav i novu šansu za sreću.

Zbog emocija je svojevremeno napustila život u Srbiji i preselila se u Tursku, gdje je zasnovala porodicu i dobila dva sina. Ipak, priznaje da se njen pogled na život i roditeljstvo vremenom značajno promijenio.

Iako su joj sinovi dijelom vezani za Tursku, Emina otvoreno govori o tome gdje se zapravo osjeća najprirodnije.

"Bolje se osjećam u Srbiji. Tamo se osjećam kao stranac, iako su mi djeca Turci. Jaman govori srpski, a Javuz odbija iz nekog razloga, malo je ljubomoran, pa neće da priča", rekla je pjevačica.

Nakon kraja braka, pjevačica je morala sama da preuzme kompletnu odgovornost za odgajanje djece, što nije bilo lako.

"Mustafa je bio loš, a ja dobar policajac. Kada sam ostala sama sa njima, bila sam bespomoćna. Nisam imala nekoga da bude autoritet. Počela sam da se ponašam strože, njima nije bilo jasno šta se sa majkom desilo", iskreno je rekla Emina svojevremeno za domaće medije.

Kako priznaje, ta promjena bila je nužna kako bi uspostavila balans i autoritet u porodici.

