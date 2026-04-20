logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jakov oborio Čolin rekord iz '98: Ovo nikome do sada nije pošlo za rukom, preti da prestigne čak i Brenu

Autor Đorđe Milošević
0

Jakov niže uspehe u regionu, a u Srbiji takođe obara rekorde po broju ljudi na koncertima.

Jakov oborio Čolin rekord iz '98 Izvor: Promo/MONDO/Matija Popović/MONDO

Muzička scena u regionu ponovo bruji o velikom uspehu mladog izvođača Jakova Jozinovića, koji je nastavio niz impresivnih rezultata u beogradskom Sava Centru. Nakon što je rasprodao devet uzastopnih koncerata, Jozinović je zakazao i deseti nastup – koji je rasprodat u rekordnom roku, za manje od 10 minuta.

Prema dostupnim informacijama, interesovanje publike bilo je ogromno, a njegov niz rasprodatih koncerata već se upoređuje sa najvećim imenima regionalne scene, a spekuliše se da će otvoriti i još jedan termin.

Rekord Zdravka Čolića sada iza Jozinovića

Do sada je jedan od najpoznatijih rekorda u Sava Centru držao Zdravko Čolić, koji je 1998. godine rasprodao devet uzastopnih koncerata. Upravo taj rezultat je sada Jozinović dostigao i premašio, jer je dodao i deseti nastup u nizu, čime je nastavio svoj serijal rasprodatih večeri u beogradskoj dvorani.

Time je mladi izvođač ušao u društvo najvećih imena regionalne muzike, makar kada su u pitanju koncertni rekordi u jednoj od najpoznatijih dvorana na Balkanu.

Nije nadmašio Lepu Brenu i Slatki greh

Iako se govori o novim rekordima, jedan ostaje nedodirljiv. Lepa Brena i “Slatki greh” i dalje su apsolutni rekorderi Sava Centra sa čak 17 uzastopnih rasprodatih koncerata iz osamdesetih godina, što je rezultat koji za sada niko nije uspeo da dostigne.

Podsetimo, na 10 koncerata u Sava Centru, Jakov će nastupati pred skoro 40000 ljudi.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Jakov Jozinović Zdravko Čolić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ