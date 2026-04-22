Čola odbio da održi još jedan koncert u Sarajevu: Sve se saznalo, dobio njihov pasoš, pa doneo šok odluku

Zdravko Čolić dobio je 8. aprila diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine.

Zdravko Čolić je od 27. marta pa do 6. aprila održao pet spektakularnih koncerata u Sarajevu u Zetri, na kome je okupio oko 100.000 ljudi.

Njemu su zbog velikog interesovanja bili ponuđeni i dodatni termini, što je on odbio. Kao razlog Zdravko Čolić je naveo umor, ali i unapred dogovorene porodične obaveze.

Inače, jedna od opcija za koncerte u Čolinom rodnom gradu bio je i čuveni stadion Koševo, na kome je već održao četiri nezaboravna koncerta, davnih 1978, 2001, 2011. i 2019. godine. Do novog spektakla na istom mestu ove godine nije došlo jer je pevač smatrao da je ovaj tip koncerta u pratnji simfonijskog orkestra primereniji zatvorenom prostoru zbog drugačije koncepcije.

Dobio pasoš BiH

Zdravko Čolić dobio je 8. aprila diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine. Njemu je Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova BiH, uručio pomenutu putnu ispravu.

