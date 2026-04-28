"Tad sam počeo da skidam kile za sve pare": Aco Pejović smršao 30 kilograma, izbacio samo jednu stvar i prepolovio se

Pjevač Aco Pejović otkrio šta je izbacio kako bi smršao 30 kilograma, a nisu slatkiši

Izvor: MONDO

Pjevač Aco Pejović smršao je oko trideset kilograma, a tvrdi da mu je to pošlo za rukom nakon što je prekinuo naviku koju je imao, kao i većina pjevača nakon nastupa, ali i tokom poslovnih sastanaka.

Pejović je poslednjih godina doveo liniju u red, na čemu može da zahvali zdravijim životnim navikama. Pjevač je u potpunosti izbacio vino, koje je godinama konzumirao svakodnevno.

"Ni kap vina nisam popio otkad sam počeo pravilno da se hranim! Suzdržavam se već neko vrijeme... Slatkiši su mi manji problem, jer ih ne jedem. Vjerovatno sam šećer nadoknađivao vinom koje sam ispijao svakog dana. Znate kako je to u našem poslu. Sjednemo, kafana, ručak, uz to ide i vino, pa se zapijemo i tako do kasno."

"Svi mi pjevači znamo kako je to kad se zasjedne u kafani. Tu su poslovni sastanci, a još ako neko voli ovako privatno da izlazi, pa naravno da će da se nabaci na kilaži od alkohola. Tek tad sam počeo da mršavim za sve pare", rekao je Aco za medije, prenosi Blic.

(Blic, MONDO)