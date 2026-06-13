Određeno je zadržavanje S.Đ. zbog sumnje da je fizički napala policijske službenike, vrijeđala ih i upućivala prijetnje, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) na Cetinju.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

S.Đ. je uhapšena po nalogu tužioca ODT-a Cetinje zbog sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje, na štetu službenika Uprave policije, piše CdM.

„Osnovano se sumnja da je osumnjičena S.Đ., tokom postupanja policijskih službenika, fizički nasrnula na njih, istovremeno im upućujući prijetnje i uvrede, čime je pokušala da ih spriječi u obavljanju službene dužnosti“, navodi se u saopštenju.

Nakon saslušanja, nadležni državni tužilac donio je rješenje o zadržavanju osumnjičene u trajanju do 72 sata.