Aco Pejović sa ćerkom i ženom koju rijetko viđamo u javnosti: Oborio rekord u CG, pa ljubio sve oko sebe (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Suprugu Ace Pejovića rijetko imamo prilike da vidimo u javnosti, a sa pjevačem je više od 30 godina u braku i zajedno imaju tri ćerke.

Aco Pejović sa ćerkom i ženom koju rijetko viđamo u javnosti: Oborio rekord u CG, pa ljubio sve oko Izvor: MONDO

Jednog od najpopularnijih pjevača, Acu Pejovića, zatekli smo po povratku na beogradski aerodrom.

Vidno zadovoljan nakon nastupa, napuštao je aerodrom sa suprugom, te je srdačno izljubio svoje kolege:

@mondo.zabava

Aco Pejović sa ćerkom i ženom u javnosti: Pevač raspoložen nakon nastupa, ljubi saradnike ️: Mondo #mondo #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

"Bila je atmosfera vrhunska, pun sam nekih utisaka, i ovoliko mi je srce", poručio je Pejopvić za MONDO nakon pitanja našeg novinara o oborenom rekordu posjećenosti u Crnoj Gori, te iskoristio priliku da svim damama čestita 8.mart.

