Aco Pejović sa ćerkom i ženom koju rijetko viđamo u javnosti: Oborio rekord u CG, pa ljubio sve oko sebe (Video)

Suprugu Ace Pejovića rijetko imamo prilike da vidimo u javnosti, a sa pjevačem je više od 30 godina u braku i zajedno imaju tri ćerke.
Jednog od najpopularnijih pjevača, Acu Pejovića, zatekli smo po povratku na beogradski aerodrom.
Vidno zadovoljan nakon nastupa, napuštao je aerodrom sa suprugom, te je srdačno izljubio svoje kolege:
"Bila je atmosfera vrhunska, pun sam nekih utisaka, i ovoliko mi je srce", poručio je Pejopvić za MONDO nakon pitanja našeg novinara o oborenom rekordu posjećenosti u Crnoj Gori, te iskoristio priliku da svim damama čestita 8.mart.