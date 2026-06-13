Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu pred Osnovni sud u Podgorici protiv Lj. G. zbog sumnje da je počinio krivično djelo prevare u produženom trajanju, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prema navodima optužnice, Lj. G. se tereti da je u periodu od decembra 2025. do kraja februara 2026. godine oštećene dovodio u zabludu predstavljajući se kao posrednik koji može ubrzati administrativne i pravne procedure pred nadležnim institucijama, prenosi CdM.

„I time oštećene D.V, Đ.A, Z.T, V.C, D.K, M.E.M, M.M. i S. Đ. naveo da mu predaju novac u ukupnom iznosu od 88.756 eura, pričinivši tako materijalnu štetu navedenim licima”, zaključuju iu ODT Podgorica.