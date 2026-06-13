Četrnaestogodišnji dječak brutalno je pretučen u četvrtak uveče, nešto nakon 21 čas, u podgoričkom naselju Masline. Prema navodima njegove porodice, napala ga je grupa vršnjaka starosti od 14 do 17 godina.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Institutu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore dječaku su konstatovane teške povrede, uključujući prelom jagodične kosti i nosa.

Iz Uprave policije saopšteno je da službenici intenzivno rade na identifikaciji i pronalasku svih osoba koje su učestvovale u napadu, kao i na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja, prenosi CdM.

„S tim u vezi, od više osoba su uzete izjave u policijskim prostorijama. Predmet je u radu“, odgovoreno je iz Uprave policije.

Porodica povrijeđenog dječaka navodi da je riječ o „brutalnom i ničim izazvanom napadu“, ističući da njihov sin „nije izazvao nikakav sukob, nije imao prethodni kontakt sa napadačima niti ih je poznavao“.

„Uprkos tome, napadnut je na ulici bez ikakvog razloga i pretrpio je teške i ozbiljne povrede“, tvrdi porodica, čiji je identitet poznat redakciji.

Kako navode, dječak je nakon napada hitno prevezen u Klinički centar Crne Gore, gdje su mu ustanovljene teške tjelesne povrede.

„Zadobio je prelom vilice, prelom očne i jagodične kosti, smrskan mu je nos, kao i teške povrede gornje i donje usne, koje su morale biti hirurški zbrinute šivanjem. Takođe, ima brojne hematome i povrede po glavi, vratu i leđima, kao posljedicu višestrukih udaraca“, kazali su.

Porodica ističe da posebno zabrinjava činjenica da je u napadu učestvovalo oko 15 maloljetnika, koji su jednog četrnaestogodišnjaka ostavili sa ozbiljnim povredama koje će zahtijevati dugotrajan oporavak i dalje liječenje, piše CdM.

„Kao porodica, prolazimo kroz izuzetno težak period, gledajući dijete koje se bori sa bolovima i posljedicama nasilja koje ničim nije izazvalo niti zaslužilo. Zbog toga apelujemo na nadležne institucije da hitno i temeljno istraže ovaj slučaj, utvrde odgovornost svih učesnika i preduzmu mjere predviđene zakonom. Ne tražimo osvetu. Tražimo pravdu. Tražimo da se pošalje jasna poruka da nasilje među djecom i mladima neće biti tolerisano i da svako dijete ima pravo da se osjeća bezbjedno u svom gradu, svom naselju i na ulici“, poručuje porodica dječaka.

Oni su pozvali javnost da ne ignoriše vršnjačko nasilje i da pruži podršku borbi protiv ovakvih pojava, kako se nijedna druga porodica ne bi našla u sličnoj situaciji.

„Očekujemo da nadležni organi rasvijetle sve okolnosti ovog brutalnog napada i da odgovorni budu privedeni pravdi u skladu sa zakonom“, apelovala je porodica iz Podgorice.