"Nema tu šta da se govori, imao sam obaveze": Aco Pejović otkrio zašto nije dio dokumentarca o Popoviću

Autor Đorđe Milošević
0

Aco Pejović je priznao zbog čega se nije pojavio u dokumentarcu o Saši Popoviću.

Aco Pejović otkrio zašto nije dio dokumentarca o Popoviću Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Dokumentarni film "Sale", koji je prethodnog vikenda emitovan na TV Prva, izazvao je veliko interesovanje publike. Snimljen povodom godišnjice smrti Saša Popović, film donosi emotivne ispovesti članova porodice, ali i brojnih kolega koji su sa njim godinama sarađivali.

U filmu su govorili Ana Bekuta, Tanja Savić, Milica Todorović, Žika Jakšić i mnogi drugi, prisjećajući se zajedničkih trenutaka i uticaja koji je Popović imao na njihove karijere. Međutim, Aco Pejović, inače veliki prijatelj porodice Popović, nije se pojavio.

On je sada otkrio šta se desilo i zbog čega nije bio dio pomenutog projekta.

"Saša je bio moj veliki brat i prijatelj, prijatelj moje kuće i moje porodice. U vrijeme dok se film snimao imao sam brojne obaveze koje nikako nisam mogao da uskladim, mada sam želio da budem dio dokumentarca o Saši Popoviću", rekao je Pejović, pa dodao.

"Nisam bio u mogućnosti da bilo šta kažem, ali nema tu šta da se govori. Svi koji su u tom filmu rekli su onako kako jeste. Saša je bio i ostaće u mom srcu, u uspomenama moje porodice, moje supruge i djece. Obilježio je veliki dio mog života."

