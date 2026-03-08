Aco Pejović i Saša Matić oborili rekord u Crnoj Gori: Evo koliko ljudi je došlo da ih sluša u Morači

Aco Pejović i Saša Matić održali nezapamćen koncert u Podgorici

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir TV printscreen

Podgorička publika sinoć je u prepunoj MTEL dvorani Morača prisustvovala spektaklu za pamćenje, gde su dvije regionalne zvijezde i dva bliska prijatelja, Saša Matić i Aco Pejović, oborili rekord posete sa više od 7.000 ljudi.

Koncert je otvorio Saša Matić, koji je već prvim taktovima svojih najvećih hitova podigao atmosferu do usijanja.



Publika je horski pjevala svaku pjesmu, a sportski centar Morača podrhtavao je od aplauza više od sat ipo vremena kolilo je Matić neprekidno pevao.

Nakon njega na scenu je izašao Aco Pejović, koji je na oduševljenje publike samo nastavio i dodatno podigao i onako uzavrelu atmosferu.

Hitovi su se nizali jedan za drugim, a publika je gotovo bez prestanka pjevala i horski skandirala ime pjevača.

Inače, veliko interesovanje za ovaj muzički događaj pokazali su i brojni mediji iz Crne Gore, koji su pratili koncert koji će se i Crnoj Gori dugo pamtiti.





