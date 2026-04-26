Nebojša Bakočević je bio jedan od najpoželjnijih glumaca Balkana i miljenik ženske publike. Proslavio se kultnim ulogama i bio poznat kao perfekcionista na setu, često sam izvodeći opasne scene.

Izvor: YouTube printscreen

Nebojša Bakočević je nekada važio za najpoželjnijeg glumca na Balkanu i pravog miljenika ženske publike, da bi se na samom vrhuncu slave potpuno povukao iz javnosti.

Ostao je upamćen po kultnim ulogama u ostvarenjima kao što su "Zaboravljeni", "Kako je propao rokenrol" i "Crni bombarder", te mu je zbog ogromnog talenta predviđana blistava karijera.

Osim što je bio perfekcionista na setu, koji je čak i najopasnije kaskaderske scene snimao sam, žene su bukvalno obarane s nogu zbog njegove ljepote. Nebojša Bakočević je jednom prilikom i sam otvoreno priznao da u tome ima istine, te da ga u životu zanimaju isključivo dvije stvari – hrana i žene, dok ga za nagrade poput Oskara uopšte nije briga.

Zavisnost i skandali

Međutim, njegov uspon i burnu vezu sa čuvenom balerinom Ašhen Ataljanc prekinuli su ozbiljni problemi sa zavisnošću od narkotika i zakonom.

Vidi opis Glumac zbog poroka izgubio sve, evo kako izgleda danas Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 15 / 15 AD

Novinske stupce jedno vrijeme punile su informacije o njegovom hapšenju u Kotoru zbog pokušaja pljačke, u koju se navodno upustio kako bi nabavio novac za narkotike. Prema riječima njegove bivše partnerke, od glumca na vrhuncu popularnosti postao je odbačen i zaboravljen.

Nakon dugogodišnje pauze, od 2000. godine pa do danas, Bakočević se pojavio u svega nekoliko projekata, među kojima su serije "Vratiće se rode" i "Pet", kao i film "Artiljero".

Evo kako izgleda danas:

Izvor: RTS printscreen