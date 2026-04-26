Nebojša Bakočević je nekada važio za najpoželjnijeg glumca na Balkanu i pravog miljenika ženske publike, da bi se na samom vrhuncu slave potpuno povukao iz javnosti.
Ostao je upamćen po kultnim ulogama u ostvarenjima kao što su "Zaboravljeni", "Kako je propao rokenrol" i "Crni bombarder", te mu je zbog ogromnog talenta predviđana blistava karijera.
Glumac zbog poroka izgubio sve, evo kako izgleda danas
Nebojša Bakočević Anica Dobra
Osim što je bio perfekcionista na setu, koji je čak i najopasnije kaskaderske scene snimao sam, žene su bukvalno obarane s nogu zbog njegove ljepote. Nebojša Bakočević je jednom prilikom i sam otvoreno priznao da u tome ima istine, te da ga u životu zanimaju isključivo dvije stvari – hrana i žene, dok ga za nagrade poput Oskara uopšte nije briga.
Zavisnost i skandali
Međutim, njegov uspon i burnu vezu sa čuvenom balerinom Ašhen Ataljanc prekinuli su ozbiljni problemi sa zavisnošću od narkotika i zakonom.
Novinske stupce jedno vrijeme punile su informacije o njegovom hapšenju u Kotoru zbog pokušaja pljačke, u koju se navodno upustio kako bi nabavio novac za narkotike. Prema riječima njegove bivše partnerke, od glumca na vrhuncu popularnosti postao je odbačen i zaboravljen.
Nakon dugogodišnje pauze, od 2000. godine pa do danas, Bakočević se pojavio u svega nekoliko projekata, među kojima su serije "Vratiće se rode" i "Pet", kao i film "Artiljero".
Evo kako izgleda danas: