Glumac zbog poroka izgubio sve, evo kako izgleda danas

Autor Marina Cvetković
Nebojša Bakočević je bio jedan od najpoželjnijih glumaca Balkana i miljenik ženske publike. Proslavio se kultnim ulogama i bio poznat kao perfekcionista na setu, često sam izvodeći opasne scene.

Žene su ga obožavale, o pljački i skandalima brujao region: Glumac zbog poroka izgubio sve, evo kako Izvor: YouTube printscreen

Nebojša Bakočević je nekada važio za najpoželjnijeg glumca na Balkanu i pravog miljenika ženske publike, da bi se na samom vrhuncu slave potpuno povukao iz javnosti.

Ostao je upamćen po kultnim ulogama u ostvarenjima kao što su "Zaboravljeni", "Kako je propao rokenrol" i "Crni bombarder", te mu je zbog ogromnog talenta predviđana blistava karijera.

Osim što je bio perfekcionista na setu, koji je čak i najopasnije kaskaderske scene snimao sam, žene su bukvalno obarane s nogu zbog njegove ljepote. Nebojša Bakočević je jednom prilikom i sam otvoreno priznao da u tome ima istine, te da ga u životu zanimaju isključivo dvije stvari – hrana i žene, dok ga za nagrade poput Oskara uopšte nije briga.

Zavisnost i skandali

Međutim, njegov uspon i burnu vezu sa čuvenom balerinom Ašhen Ataljanc prekinuli su ozbiljni problemi sa zavisnošću od narkotika i zakonom.

Novinske stupce jedno vrijeme punile su informacije o njegovom hapšenju u Kotoru zbog pokušaja pljačke, u koju se navodno upustio kako bi nabavio novac za narkotike. Prema riječima njegove bivše partnerke, od glumca na vrhuncu popularnosti postao je odbačen i zaboravljen.

Nakon dugogodišnje pauze, od 2000. godine pa do danas, Bakočević se pojavio u svega nekoliko projekata, među kojima su serije "Vratiće se rode" i "Pet", kao i film "Artiljero".

Evo kako izgleda danas:

Izvor: RTS printscreen

