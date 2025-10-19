Gde je danas Nebojša Bakočević? O skandalima i pljački brujao region, droga mu uništila život i karijeru

Nebojša Bakočević je oduvek ostavljao utisak tajanstvenog mladića, a nije ga promenio ni do danas, možda je upravo zbog toga uvek bio privlačan nežnijem polu.

Izvor: YouTube/Filmski Almanah/screenshot

Glumac Nebojša Bakočević rođen je 15. februara 1965. godine u Beogradu, a prvu filmsku ulogu dobio je sa samo 9 godina u drami "Rekvijem za teškaša". Usledile su brojne uloge u kultnim serijama "Dečak i viliona", "Povratak otpisanih", kao i filmovima "Bal na vodi", "Dogodilo se na današnji dan", "Oktoberfest", "Crni bombarder"...

Ipak jedna uloga za koju mnogi kažu da ga je proslavila jeste lik Drakule iz filma "Kako je propao rokenrol", a partnerka mu je bila Anica Dobra. Najveću slavu, kao i simpatije žena stekao je osamdesetih godina prošlog veka, dok je devesetih odigrao tek nekoliko uloga, ali zapaženih.

Najveći šmeker bivše Juge

Važio je za jednog od najvećih šmekera bivše Jugoslavije, žene su ga obožavale, ali i on njih, tako je jednom prilikom otkrio i da je Akademiju upisao upravo zbog njih. Na pitanje novinara kako se "bori s obožavateljkama", Bakočević je odgovorio "sa neskrivenim zadovoljstvom".

Poznato je da je bio u burnoj emotivnoj vezi sa balerinom Ašhen Ataljanc, a kako su pisali tadašnji mediji veza je raskinuta zbog Nebojšinih navodnih problema sa drogom. Jednom prilikom balerina se osvrnula na svoju vezu sa glumcem i prokomentarisala da joj je žao Bakočevića zato što je u jeku svoje slave postao zaboravljen.

Problemi sa drogom?

Kada se Bakočević povukao iz javnog života, mediji su pisali da je razlog tome njegova navodna zavisnost od heroina. Za njega se vezivala i priča o hapšenju, jer je navodno u Kotoru pokušao da opljača banku, a kao motiv za tu pljačku ponovo se navodi droga. Neki su išli i korak dalje, te su pisali da sugrađani viđaju Bakočevića kako "baulja" ulicama srpske prestonice. Na sve ove navode glumac nije reagovao. Samo je jednom prilikom istakao da više neće ni da pokušava da demantuje sve što se o njemu piše.

Izvor: YouTube/Filmski Almanah/screenshot

Pored svih ovih skandala 1997. godine u listu "Sabor" izašla je vest da se glumac navodno zadužio kod nekoliko privatnika. Kako je tada navedeno Bakčeviće se uzajmljivao i davao pogrešne adrese stanovanja kao i broj telefona.

Tim povodom za medije se oglasila i njegova majka koja je komentarisala postupke sina.

"Ponosila sam se prvih trideset godina svojim sinom, a sada ću izgleda da ga se stidim. Imao je ljubavnih problema, uostalom kao i svi mladi, ali se uvek izvlačio iz njih. U poslednje dve godine od kada je ovo počelo da se dešava, ne znam šta je u njegovoj glavi", izjavila je njegova majka.

Glumac je ostavio utisak tajanstvenog mladića, a nije ga promenio ni do danas, možda je upravo zbog toga uvek bio privlačan nežnijem polu. Bakočević se 2000-ih pojavio kao epizodni glumac u nekoliko serija i fiilmova.

Poslednji put publika je imala prilike da ga vidi u serijama "Vratiće se rode", "Pet", kao i u filmu "Artiljero".