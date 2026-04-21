Andreana Čekić raskrinkala opasnu prevaru: Pjevačici stigla poruka od prijatelja koja ju je uznemirila

Andreana Čekić oglasila se na društvenoj mreži Instagram i progovorila o porukama koje kruže internetom.

Izvor: YouTube/RTV Pink Official

Pjevačica Andreana Čekić našla se na meti sofisticirane internet prevare koja poslednjih dana ponovo kruži Srbijom. Folk zvijezda je putem WhatsApp aplikacije dobila poruku koja je izgledala kao da je poslao blizak prijatelj, ne sluteći da se iza nje krije opasan virus koji može omogućiti hakerima pristup telefonu i ličnim podacima.

Njena brza reakcija i oprez spriječili su veće posledice, a Andreana je odlučila da iskoristi svoj uticaj na društvenim mrežama kako bi upozorila javnost na ovu prevaru. Kako je objasnila, u poruci se nalazio sumnjiv link sa zahtjevom za glasanje, koji je bio dio prevare.

Samo nekoliko minuta nakon što je ignorisala poruku, uslijedio je šokantan obrt, prijatelj joj je javio da mu je nalog kompromitovan. Andreana Čekić se, vidno uznemirena, odmah oglasila.

"Dragi moji, samo da vas upozorim da trenutno opet vlada na 'Whatsapp-u' neka vrsta virusa, to jest može da vam se desi da vam prijatelj pošalje da otvorite novi link gdje treba da glasate za neko dijete. Znači apsolutno ne otvarajte ništa. Meni je to sad stiglo od mog prijatelja. Nisam ni otvorila sva sreća, da bi mi javio posle 2-3 minuta da mu je hakovana aplikacija i da ne otvaramo ni slučajno to", rekla je ona u obraćanju na Instagramu.

Hakeri, nakon što preuzmu nalog, cijelom imeniku šalju lažne poruke. Trenutno je najaktuelnija poruka koja glasi:

"Ćao! Možeš li, molim te, glasati za Mariju? Ona je ćerka mojih bliskih prijatelja i ova pobjeda joj mnogo znači. Hvala puno".