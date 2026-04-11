Stanija i Aneli u žestokom okršaju

U "Zadruzi 9 Eliti" je došlo do žestokog obračuna između Stanije Dobrojević i Aneli Ahmić. Situacija je toliko eskalirala da je obezbeđenje moralo hitno da uleti kako bi spriječili dalji haos.

Izvor: Zadruga Official

Voditelj Darko Tanasijević pokrenuo je temu njihovog zamršenog odnosa i prošlosti, nakon čega su uslijedile teške optužbe između Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić.

Stanija Dobrojević je prva dobila riječ i jasno stavila do znanja da ona nije kriva za Aneline probleme.

"Ja sam toj ženi rekla da joj ja nisam problem nego ovaj čovjek s kojim ima dijete", istakla je Stanija, dodajući da je i sama proživjela sve ono o čemu Aneli Ahmić priča.

Ipak, Dobrojevićeva je iznijela i šokantne sumnje: "Ne tvrdim, ali sam pratila njihovo šuškanje, sigurno joj je predlagao neki dogovor da uzmu neku svotu novca, i meni je to predlagao".

Ona je dodala da je Asmin Durždić zapravo taj koji je manipulisao situacijom, tako što je krišom, njoj iza leđa, kačio njihove zajedničke slike na WhatsApp kako bi provocirao Aneli, što je Ahmićeva potom iskoristila.

Stanija je zaključila da joj Asmin više nije bitan, da je ne zanimaju njegove pare i da joj je "ljepše i lakše u životu bez njega".

S druge strane, Aneli Ahmić nije štedjela riječi, ističući da je trenutno "uništena" i da se njen mozak tek navikava na činjenicu da su sada svi tu.

"Ko je ona meni u životu da ja slušam njene savjete. Ona je ponovo pokazala mržnju prema meni i sujetu", izjavila je Aneli, dodajući da Stanija i ona nijesu prošle ni približno isto i da se njihove situacije ne mogu porediti.

Svađa je dostigla vrhunac kada je Aneli optužila Staniju da preko njenih leđa pokušava da se istakne i zaradi.

"Ovo je pravljenje žrtve. Ona mene gradi, kulu pravi od mene... Ti si prevarantkinja koja će dobiti pare na kontu mene", urlala je Aneli.

Stanija joj je na to oštro odbrusila: "Skini mi se s grbače", na šta je Aneli poručila da Staniju "ubija sujeta" jer Ahmićevu narod voli, te najavila: "Počinje borba".