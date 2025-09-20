Asmin u porodici ima Stanijinu dvojnicu: Krije je vješto, sad se prvi put oglasila i potvrdila da je Aneli pretukla

Minka i Stanija Dobrojević liče kao da su sestre.

Privatan život aktuelnog rijaliti učesnika Asmina Durdžića intrigira javnost već dvije godine unazad, ali osim ljubavnih turbulencija sa bivšom partnerkom Aneli Ahmić, gotovo se ništa ne zna o njemu i njegovoj porodici.

Javnosti je poznata njegova emotivna veza sa Stanijom Dobrojević, dok se njegova sestra do sada nije pojavljivala u medijima, a kada se oglasila kako bi stala u odbranu svog brata, svi su ostali u šoku koliko Stanija i ona liče.

Crte lica, usta, nos i oblik očiju iste su kod Minke kao i kod Stanije, međutim, frizura im se razlikuje. U emisiji "Pitam za druga" Minka se uključila i do detalja objasnila sukob sa Aneli.

"Asmin nam se jako dopada kao učesnik, priča svoju istinu i stoji iza svojih riječi. Istina je da me Aneli pretukla. Nas dvije tokom cijele njene trudnoće nismo imale probleme. Ja sam presekla i pupčanu vrpcu male Nore. Oni su došli kod nas u kući sve je bilo okej dok ja nisam sama otišla na ručak sa svojom decom. Kuću sam zatekla u ne tako ljepom stanju", započela je priču Minka Durdžić pa nastavila:

"Asmina sam zamolila da popriča sa Aneli da skloni prljave pelene kad presvuče Noru, a ona je sve to čula i onda je došla. Počela je da me čupa, Asmin je stao između nas dvije. Ja sam se zaključala u sobu i pozvala sam roditelje, a tata mi je rekao da pozovem policiju. Policija me odvela u dom zdravlja na pregled, a njih dvoje su za to vrijeme oboje privedeni. Aneli je priznala da je to učinila, a otac me zamolio da ih pustim da to ide dalje, a oni da napuste državu. Imala sam opciju da sačekam javnog tužioca ili da odmah napuste državu. Tata je rekao da oni napuste državu, a ja ostajem u kući. Nije normalno da se tako nešto desi, ali nažalost tako se desilo", rekla je Minka, pa otkrila da se nada da će Asminova veza sa Stanijom opstati:

"Mi se nadamo da će opstati veza između Asmina i Stanije, za nju imamo riječi hvale. Ne znam šta bih loše rekla za nju. Ja se nadam da će ovo sa Asminovim učešćem doći do kraja. Svi smo izloženi nekim skandalima, prozivkama i provokacijama", ispričala je u emisiji na Red Tv.

