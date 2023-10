"ZDRAVO, JA SAM STANIJA I DOŠLA SAM DA PRIČAM SA TOBOM": Šok u Zadruzi - Aneli se tresla kada je ugledala starletu!

Stanija Dobrojević ušla je u rijaliti Zadruga, odnosno Elita, kako bi porazgovarala sa bivšom ženom bivšeg vjerenika

Izvor: Zadruga Official

Starleta Stanija Dobrojević postala je hit na samom početku rijalitija Zadruga 7, kada je učesnica Aneli Ahmić pred kamerama rekla da joj je preotela muža.

Stanija je nedugo potom raskinula vjeridbu sa Asminom, a nakon par nedelja javnog prepucavanja i izjava po medijima, riješila da uzme stvar u svoje ruke i uđe u rijaliti kako bi upoznala Aneli i čula njenu stranu priče.

U Eliti je nastao muk kada je starleta ušla u kuću, Aneli se tresla kada ju je ugledala, a Stanija je rekla "da je došla je upozna".

Starlete su potom razmijenile sve informacije koje imaju o bivšem partneru, a Stanija je u jednom trenutku od Aneli saznala i da "Asmin živi kao podstanar i da je tražio način da pobegne iz Austrije, pa je zato otišao u Majami".

"On je patološki lažov, on je prodicu uvalio u probleme, u dugove. Ne vjeruj mu ništa. Ja tebe ne krivim da si ga otela, ja tebe krivim jer si to radila a što sam ja prolazila pakao da gledam to. On je meni prijetio da ćeš ti da me zoveš. On je rekao meni da ti znaš za nas. Napao me je da sam ti ja pisala, a ja to nisam nikada radila. Opet kažem on je meni rekao da ti sve znaš", pričala je Aneli Staniji, da bi joj ova rekla da zna da nisu zajedno već godinu dana, i da je na nju trošio po "četiri, pet hiljada eura na garderobu".

"Molim, to nije istina, on je meni kupovao stvari u Turskoj, to sve što mi je kupio bila je kopija. Ja ga tebi od srca želim, ja njega ne mogu da gledam, on je patološki lažov, ne bih mu ništa oprostila niti bilo koga, on je pokazao kakav je čovjek. On je tebe lagao za sve", rekla je Aneli nakon čega joj je Stanija poželela sreću u takmičenju i pitala da li je ušla u Elitu da mu se osveti, na šta je ona odgovorila:

"Ušla sam da vas ne gledam, ne bih se pomirla sa njim. Ja ne želim da ga gledam, ako ti misliš da ćeš biti srećna sa njim, ja ti to želim. BIla sam ja srećna sa njim, on je bio jako dobar otac, kada smo bili u Italiji prvo sa ćerkom, pa sami. Ja njega ne želim vidjeti Ja sam riješila da promijenim sve to i pobjegla sam od vas i da se odmorim od svega".