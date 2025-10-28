logo
Pričao da ćerka liči na Anelinog bivšeg dečka Žiku: Oglasila se majka Asmina Durdžića, evo šta ona misli o DNK testu

Autor Dragana Tomašević
0

Majka Asmina Durdžića reagovala na vijest da je bivša snaja Aneli Ahmić pristala da uradi DNK test kako bi se utvrdilo da li je on otac malene Nore

Oglasila se majka Asmina Durdžića povodom DNK testa Izvor: Instagram printscreen

Bivši supružnici i rijaliti učesnici Aneli Ahmić i Asmin Durdžić su, posle brojnih svađa kako napolju, tako i u "Eliti", sklopili dogovor da urade DNK analizu kojom će se utvrditi da li je Asmin zaista biološki otac njihove četvorogodišnje ćerke.

Asmin je u više navrata govorio da sumnja da li je on zaista Norin otac, budući da je Aneli, prema njegovim tvrdnjama, u vrijeme začeća djeteta bila intimna i sa drugim muškarcima. Kako je govorio, dodatno ga buni to što članice njene porodice dvije godine unazad nisu dozvoljavale da se dijete podvrgne DNK testu, a posebno ga uznemirava činjenica što Nora, kako kaže, liči na ćerku izvjesnog Žike, sa kojim je Aneli navodno bila intimna.

Aneli i Asmin su se svađali jutros, tokom Mićine "Igre istine" u Bijeloj kući, a potom su sklopili dogovor da urade DNK test. Takođe, Aneli je predložila da se Asmin, ukoliko se ispostavi da je zaista otac, odrekne starateljstva u potpunosti, u njenu korist, ali da će mu ona davati da ćerkicu viđa kad god poželi.

Oglasila se Asminova majka

Tim povodom njegova majka Mevlida Durdžić je za medije izjavila:

"Veoma je pohvalno da su Asmin i Aneli prihvatili da obave DNK test po pitanju očinstva i to bi bilo premijerno i prvi put javno u "Eliti", a i riješilo bi sve dileme. A po pitanju starateljstva, nije realno donositi tako bitne odluke kad je u pitanju starateljstvo",- poručila je ona.

