Progovorila mama Nataše Bekvalac: Ikodinoviću kuvala pogrešan ručak, a zbog jedne stvari sprema da se odrekne ćerke

Majka Nataše Bekvalac progovorila o njena tri propala braka, a evo šta je rekla o bivšem zetu Dači Ikodinoviću

Pjevačica Nataša Bekvalac nerijetko se šali na svoj račun zbog tri propala braka koja ima iza sebe, a kako tvrdi, već godinama nema muškarca pored sebe.

Takođe, i Natašini članovi porodice šale se na kontu njenog emotivnog života, a njena majka Mira Bekvalac jednom prilikom istakla je da ne bi podržala ćerku kada bi poželjela da se uda četvrti put.

"Nije žena za brak"

"Ma, nema šanse da se uda, pazi, ubiću je. Ja bih je se odrekla kada bi se udala četvrti put. Mislim da neće, prošla je dosta škole da je shvatila da nije žena za brak. Ona žena nije za brak, ljudi. Ona je da je sama, sa svojom djecom, sa poslom, ako se neko tu ubaci dobro, ako ne, onda opet dobro. Ona ne trpi formu, ne trpi kliše. Ona radi kako ona hoće, a u braku mora da postoji pravilo ponašanja. Ne voli da ima obavezu, da ima nekog tu u stanu, već sama sebi sve prilagodi i djecu i posao i nas sve", rekla je Mira, majka Nataša Bekvalac, gostujući u emisiji Amidži šou.

Ona tada nije poštedjela ćerku, pa je javno otkrila i šta joj najviše zamjera.

Zamjeram joj na tim halterima, voli da se razgoli, grudi da razgoli, tur da razgoli, ali nema razloga. Dosta su ljudi vidjeli, već 20 i kusur je ona na sceni i stalno to gledaju, daj da vide nešto drugo. Pjesmu volim da joj pohvalim, kod oblačenja uvijek imam neku zamjerku, imam nekad i kod pjevanja, ali ona kaže da to tako treba, kad je to već snimljeno šta je tu je, ali imam pravo da kažem svoje mišljenje", rekla je majka Nataša Bekvalac.

"Ne prihvata kritiku"

"Ona ne prihvata kritiku, umije da se okrene i ode, a pita me, kad me već pita, ja ti kažem. Kažem joj šta mi se ne dopada kao gledateljki, ali i kao majci. Ne volim kada je provokativno obučena, ali ona kaže da to tako mora.

Voli da bude jako važna, da bude ona najvažnija, da smo svi tu za nju, da svi mislimo kao što ona misli, da svi radimo onako kako ona misli da treba da radimo", rekla je majka Nataša Bekvalac.

O Dači Ikodinoviću

Natašina majka jednom prilikom je govorila i o prvom zetu, Danilo Ikodinović.

"Ti nisi znala da kuvaš, zato si Daču dovodila kod mene na ručak i jeo je i moje kolače. I ja sam se trudila da mu sve ugodim, da nadoknadim to što ti ne kuvaš, i nijesmo uspjele jer sam ja njemu davala da bude sve od piletine, da bude sve vrh, da bi ti rekla meni poslije nedjelju dana da Dača samo piletinu ne podnosi", rekla je majka Nataša Bekvalac u snimku na TikToku, na šta je pjevačica počela da se smije.