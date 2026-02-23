Najbezobraznije izdanje Nataše Bekvalac: Spremila se za nastup, izvirile i tetovaže i gola zadnjica (Foto)

Pjevačica Nataša Bekvalac nastupila u provokativnom kompletu

Pjevačica Nataša Bekvalac ponovo je na Instagramu napravila pometnju i jasno stavila svima do znanja zašto je smatraju za jednu od najatraktivnijih na domaćoj javnoj sceni.

Nataša je pokazala provokativno izdanje koje je odabrala za poslednji nastup, a koji se sastojao od duboko siječenog bodija, koji je jasno otkrio da ne nosi donji veš, kožnih pantalona na pertlanje, ali i visoku kragnu s rukavima.

Duboko izrezan bodi je otkrio i tetovažu na donjem dijelu stomaka, koji je dodatno dao "šmek" cjelokupnom, izazovnom izgledu plavokose pjevačice.

