"Nije mogla sa 11 da ga rodi": Anabela brutalno prokomentarisala vezu Jelisavete Orašanin sa Pavlom Mensurom

Anabela Atijas osvrnula se na razliku u godinama i otvoreno iznijela svoj stav o njihovoj vezi.

Izvor: Pink tv /printscreen

Pjevačica Anabela Atijas zablistala je sinoć zajedno sa bivšim suprugom Gagijem Đoganijem na koncertu „Veče devedesetih“. Prije nastupa razgovarala je sa okupljenim medijima, a dotakla se i odnosa Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura.

Podsjetimo, prije nekoliko dana pojavila se informacija da se glumica razvela od proslavljenog košarkaša Miloša Teodosića i da je uplovila u vezu sa mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

Anabela je iznijela svoje mišljenje i istakla da razlika u godinama nije prepreka pravoj ljubavi.

@mondo.zabava "Jelisaveta sa 12 nije mogla da rodi Pavla": Anabela Atijas iskreno o razlici u godinama i zašto joj to ne smeta 📽️: Mondo #mondo #mondoportal #mondozabava ♬ original sound - Mondo Zabava

„Stvarno mislim da su godine samo broj. Ako se ljudi energetski spoje i funkcionišu, koga briga ko koliko ima godina. Nijesam za to da razlika bude prevelika, ali sa 11 godina nije mogla da rodi Pavla, niti ja Andreja, tako da mislim da je korektno“, rekla je ona kroz osmijeh.

Inače, Anabela je bila u centru pažnje i zbog upečatljivog stajlinga, a za ovu priliku odabrala je efektan nakit u obliku zmije oko vrata.