Rok za izbor predsjednika Skupštine Glavnog grada ističe 26. juna, dok političke partije još nijesu postigle dogovor o kandidatu koji bi mogao dobiti potrebnu većinu.

Izvor: Skupština glavnog grada

Rok za izbor predsjednika Skupštine Glavnog grada ističe 26. juna, dok političke partije još vagaju podršku kandidatima za tu funkciju, prenosi Dan

Odbornica DPS-a u Skupštini Glavnog grada Ksenija Aranitović zakazala je za ponedjeljak sastanak sa šefovima klubova odbornika kako bi se razgovaralo o terminu održavanja naredne sjednice gradskog parlamenta, prenosi Dan.

Aranitović je potvrdila da je sastanak sazvan na njenu inicijativu i izrazila očekivanje da će se svi pozvani odazvati.

„Pozvani su svi i očekujem da će se odazvati pozivu. Tema sastanka je naredna sjednica Skupštine Glavnog grada“, kazala je Aranitović za Dan.

Prema važećim zakonskim rješenjima, upravo bi Aranitović mogla predsjedavati prvom narednom sjednicom parlamenta, s obzirom na to da Skupština Glavnog grada trenutno nema potpredsjednika. Zakon predviđa da u takvoj situaciji sjednicom predsjedava odbornik iz najbrojnijeg odborničkog kluba.

Politički pregovori intenzivirani su pred istek roka za izbor predsjednika ili predsjednice Skupštine Glavnog grada, koji traje do 26. juna.

Do sada su kandidature za tu funkciju zvanično podnijeli DNP i Pokret Preokret. DNP je predložio Ivanu Mašković, dok je Preokret kandidovao lidera pokreta Srđana Perića. Uz kandidaturu, Preokret je političkim subjektima dostavio i devet uslova za podršku, s ciljem, kako navode, očuvanja funkcionalnosti Glavnog grada i izbjegavanja uvođenja prinudne uprave.

Kako prenosi Dan, za sada je jedino DNP javno saopštio da podržava Perićevu kandidaturu. O eventualnoj podršci drugih partija više detalja moglo bi biti poznato nakon konferencije za medije koju je za danas najavio Srđan Perić.

Perić je prethodno na društvenim mrežama kritikovao političke protivnike zbog, kako tvrdi, pokušaja diskreditacije njegove kandidature.

„Na kraju je bitnije ko bi nešto potpisao nego šta model, odnosno konkretna politika znači za građane Podgorice. Ako smatrate da je model loš, recite šta nudite bolje“, poručio je Perić.

O mogućoj podršci Preokretovom kandidatu uskoro bi trebalo da se izjasni i Stranka evropskog progresa. Odbornik te partije Ilija Mugoša kazao je za Dan da će odluka biti donijeta nakon sjednice partijskih organa.

„Mi nijesmo vezani rokovima koje je dao Perić. Kada budemo organizovali partijske organe, a očekujemo da će to biti do kraja sedmice, izjasnićemo se o podršci Srđanu Periću. Trenutno nemamo stav oko toga“, rekao je Mugoša.

Za izbor predsjednika Skupštine Glavnog grada neophodna je podrška najmanje 30 odbornika, pa će naredni dani biti ključni za rasplet političke situacije u podgoričkom parlamentu i nastavak njegovog redovnog funkcionisanja.