Natašu Bekvalac sačekao bijesan auto na aerodromu: Naš paparaco sve uslikao, evo ko je bio iza volana (Video)

I ovog vikenda, Nataša je vrijedno nastupala pa smo je zatekli na beogradskom aerodromu.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Kao i uvijek u kežual izdanju kada putuje, i ovog vikenda usnimili smo jednu od naših najljepših pjevačica na beogradskom aerodromu.

U farmerkama i kratkoj krem jakni, sa vezanom kosom i velikim crnim naočarima, malo ko bi povjerovao da Nataša Bekvalac gazi petu deceniju.

Nataša je požurila ka izlazu, a budno oko MONDA zabilježilo je da ju je napolju čekala ćerka Hana u bijesnom automobilu.

Pogledajte:

Nataša Bekvalac stigla u Beograd: Sačekala je ćerka u besnim kolima

