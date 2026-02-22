logo
Natašu Bekvalac sačekao bijesan auto na aerodromu: Naš paparaco sve uslikao, evo ko je bio iza volana (Video)

Natašu Bekvalac sačekao bijesan auto na aerodromu: Naš paparaco sve uslikao, evo ko je bio iza volana (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

I ovog vikenda, Nataša je vrijedno nastupala pa smo je zatekli na beogradskom aerodromu.

Natašu Bekvalac sačekao bijesan auto na aerodromu Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Kao i uvijek u kežual izdanju kada putuje, i ovog vikenda usnimili smo jednu od naših najljepših pjevačica na beogradskom aerodromu.

U farmerkama i kratkoj krem jakni, sa vezanom kosom i velikim crnim naočarima, malo ko bi povjerovao da Nataša Bekvalac gazi petu deceniju.

Nataša je požurila ka izlazu, a budno oko MONDA zabilježilo je da ju je napolju čekala ćerka Hana u bijesnom automobilu.

Pogledajte:

Pogledajte

01:21
Nataša Bekvalac stigla u Beograd: Sačekala je ćerka u besnim kolima
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Nedavno smo na istom mestu zatekli i bivšeg Natašinog verenika Vladu Vuksanovića sa suprugom:

Pogledajte

00:14
Cecin bivši sa porodicom prvi put u javnosti
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

