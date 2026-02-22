Natašu Bekvalac sačekao bijesan auto na aerodromu: Naš paparaco sve uslikao, evo ko je bio iza volana (Video)

I ovog vikenda, Nataša je vrijedno nastupala pa smo je zatekli na beogradskom aerodromu.
Kao i uvijek u kežual izdanju kada putuje, i ovog vikenda usnimili smo jednu od naših najljepših pjevačica na beogradskom aerodromu.
U farmerkama i kratkoj krem jakni, sa vezanom kosom i velikim crnim naočarima, malo ko bi povjerovao da Nataša Bekvalac gazi petu deceniju.
Nataša je požurila ka izlazu, a budno oko MONDA zabilježilo je da ju je napolju čekala ćerka Hana u bijesnom automobilu.
