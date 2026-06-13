Američka vojska saopštila da je oborila više iranskih dronova, dok razmjena prijetnji između Vašingtona i Teherana dodatno podiže tenzije na Bliskom istoku

Izvor: Abbas Fakih / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je Iran da ne šalje nove dronove prema brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, poručivši da bi Teheran „trebalo da se dovede u red“.

Upozorenje je uslijedilo nakon što je američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila da je američka vojska oborila više iranskih samoubilačkih dronova u Ormuskom moreuzu.

Prema navodima CENTCOM-a, dronovi su korišćeni u pokušaju napada na komercijalne brodove koji prolaze kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih koridora. Američka vojska istakla je da se pomorski saobraćaj kroz moreuz i dalje odvija nesmetano i da strateški plovni put ostaje otvoren za međunarodni tranzit.

Iran launched multiple one-way attack drones in an attempt to strike commercial ships transiting the Strait of Hormuz. U.S. forces have downed all of them in recent hours as traffic flow through the strait continues unimpeded. The international trade corridor remains open for… — U.S. Central Command (@CENTCOM)June 13, 2026

Dodatne tenzije izazvali su i izvještaji o iranskim napadima na američke vojne objekte u regionu. Iranski mediji prenijeli su da je Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) lansirao dronove prema vazduhoplovnoj bazi Ali al Salem u Kuvajtu, kao odgovor na američke udare na iranske vojne ciljeve izvedene ranije ove sedmice.

Istovremeno, IRGC je saopštio da je ispalio četiri rakete na američku bazu Al Azrak u Jordanu, tvrdeći da se u njoj nalaze hangari za borbene avione F-35 i komandno-kontrolni centar.

Napetost je dodatno porasla nakon što su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, što je potvrdilo tamošnje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

US forces said they downed Iranian drones targeting commercial ships near Strait of Hormuz, while diplomatic efforts continue to ease tensions between Washington and Tehran



Live updateshttps://t.co/sHoorBcssQpic.twitter.com/nnpP2Tpy40 — TRT World (@trtworld)June 13, 2026

U jeku rastuće krize, iranska Revolucionarna garda upozorila je da je spremna da pruži „razoran i odlučan odgovor“ na svaki novi američki napad.

Sa druge strane, Tramp je ponovio da Vašington neće tolerisati ugrožavanje bezbjednosti pomorskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu.

Istog dana, iranska državna novinska agencija WANA prenijela je izjavu komandanta Vazdušno-kosmičkih snaga IRGC-a Madžida Musavija, koji je zaprijetio ozbiljnim posljedicama ukoliko Sjedinjene Američke Države dodatno destabilizuju situaciju u regionu.

„Da li ćete učiniti sveti Ormuski moreuz nesigurnim? Pretvorićemo čitav region u pakao za vas, iz srca Irana“, poručio je Musavi.

Najnovija razmjena upozorenja i prijetnji dodatno je pojačala zabrinutost međunarodne zajednice zbog mogućnosti širenja sukoba i ugrožavanja stabilnosti jednog od najvažnijih energetskih i trgovinskih pravaca u svijetu.