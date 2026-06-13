Umjesto tradicionalnog koncerta na Crvenom trgu, Dan Rusije obilježila rasprava o izazovima na frontu i tehnološkoj trci između Moskve i Kijeva

Izvor: NEXTA / screenshot

Ovogodišnje obilježavanje Dana Rusije proteklo je drugačije nego ranijih godina. Kremlj je otkazao tradicionalni veliki koncert na Crvenom trgu, a predsjednik Rusije Vladimir Putin praznik je obilježio susretom sa ruskim vojnicima, tokom kojeg je otvoreno govorio o izazovima sa kojima se suočava ruska vojska u ratu u Ukrajini.

Najviše pažnje privukla je njegova izjava o ukrajinskim dronovima, za koje je priznao da predstavljaju ozbiljan problem za ruske snage.

„Potpuno razumijemo probleme koje nam dronovi stvaraju. Vaši komandanti nam stalno govore o tome, svakog dana. Ponavljaju mi to svakog pojedinačnog dana. Znam šta znači, u nekim situacijama, podići glavu kada ti dronovi vise iznad kao muve“, rekao je Putin.

Ukrajinske bespilotne letjelice posljednjih mjeseci sve češće djeluju duboko unutar ruske teritorije, gađajući vojne objekte, industrijska postrojenja i energetsku infrastrukturu. Zbog toga je pitanje zaštite od dronova postalo jedna od ključnih tema za ruski vojni vrh.

Tokom razgovora sa predsjednikom, jedan od ruskih vojnika upozorio je da novije ukrajinske letjelice koriste frekvencije koje otežavaju njihovo otkrivanje postojećim sistemima.

„Naši zemaljski uređaji više ne mogu da ih vide“, rekao je vojnik.

Putin je odgovorio da se ruska vojska prilagođava novim prijetnjama i da radi na razvoju sistema koji će moći brže da odgovore na promjene na bojnom polju.

„Neprijatelj stalno mijenja parametre. Potreban nam je sistem koji će fleksibilno reagovati na ono što neprijatelj koristi i koji će uvijek biti korak ispred“, poručio je ruski predsjednik.

Vojnici su tokom sastanka ukazali i na sve veću upotrebu naprednih bespilotnih sistema i tehnologija zasnovanih na vještačkoj inteligenciji. Takođe su naveli da Ukrajina koristi satelitski sistem Starlink, dok Rusija još radi na širenju sopstvenih alternativnih rješenja.

Putin je tom prilikom tvrdio da Rusija već posjeduje slične tehnologije, ali nije iznio dodatne detalje.

„Mnogo toga neprijatelj nema, a mi imamo. I biće toga još više, i biće bolje“, rekao je on.

Posebnu pažnju privukla je i Putinova izjava da je Rusija praktično sama protiv „kolektivnog Zapada“, optužujući zemlje NATO-a za neprijateljske aktivnosti prema Moskvi.

„To je upravo rat koji su oni pokrenuli protiv Rusije“, rekao je Putin.

Analitičari primjećuju da su tokom događaja i predsjednik Rusije i vojnici više puta koristili riječ „rat“, iako je Kremlj godinama insistirao na terminu „specijalna vojna operacija“ kada govori o sukobu u Ukrajini.

Prema ocjenama pojedinih medija, ovogodišnja proslava Dana Rusije pokazala je da je tema rata i tehnološke nadmoći na frontu potisnula tradicionalne poruke o nacionalnom jedinstvu, dok ukrajinski dronovi nastavljaju da predstavljaju jedan od najvećih izazova za ruske snage.