Vesna Zmijanac sjedi na stolici, puši i pije tokom nastupa: Šok snimak pjevačice se širi mrežama

Vesna Zmijanac aktivno radi i ne prestaje, ali mnogi joj savjetuju da uspori.
Folk zvijezda Vesna Zmijanac aktivno radi svake nedelje i to po nekoliko dana, uprkos narušenom zdravstvenom stanju i nedavnoj hospitalizaciji.
Pjevačicu smo i sami sreli na aerodromu proteklog vikenda, a vidjelo se i da otežano hoda i da joj letovi uopšte ne prijaju.
Ipak, vrijedno radi i nastupa i publici daje svoj maksimum, ali nisu svi zadovoljni, makar se tako čini na društvenim mrežama, te joj mnogi savjetuju da malo prikoči i odmori.
Na jednom od snimaka koji su se pojavili na društvenoj mreži Tiktok vidimo pjevačicu koja sjedi tokom nastupa, ali i komentar jednog od gosta.
"Gledam kako mojih 35 evra puši i pije tokom nastupa", glasio je komentar u okviru video snimak Vesne Zmijanac koja je bila na bini, a odmah su se nizali komentari zabrinutih fanova.