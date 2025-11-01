"Koštao kao jedan stan na Svetom Stefanu": Vesna Zmijanac progovorila o svom najskupljem projektu

Vesna Zmijanac prisjetila se spota za pesmu "Idemo na more".

Izvor: Youtube

Vesna Zmijanac nedavno je privukla pažnju medija koji su došli da razgovaraju s njom o raznim temama. Raspoložena, pjevačica je govorila o svojim pjesmama i video-snimcima, otkrivši i koliko je koštao jedan od spotova u njenoj karijeri.

"Pjesma 'Idemo na more', čujem da je opet viralna, ili kako to već mladi kažu. Opet se sluša. To je ozbiljna pjesma. U tom spotu se pojavljuje i Rambo Amadeus. Taj spot je koštao kao jedan stan na Svetom Stefanu u to vreme. Zbog tog spota ljudi nisu mogli da snime dnevnik jer su za potrebe tog spota bila zauzeta sva reportažna kola, koja su bila sa mnom na moru u Crnoj Gori. Taj spot je skup ko đavo i najbolji spot koji postoji", rekla je ona.

Vesna se dotakla i spotove koji snimaju njene mlađe kolege i istakla da se više ne ulaže kao prije.

"Toga više nema. To je mnogo skupo. Niko danas neće da da te pare, nego tako malo telefonom i to je sve. Tad je bilo mnogo ozbiljno i kvalitetno. Mi smo nekad imali ozbiljne reditelje, kamere, reportažna kola...", izjavila je Vesna, pa je prokomentarisala i spot u kome se pojavljuju Sani Trik FX, Slađa Delibašić i Baki B3.

"Cijela ta ekipa je bila fenomenalna. Bili smo mladi i ludi. To je čuvena pjesma 'Rat i brat'. Fenomenalan spot i takođe dosta skup", istakla je pjevačica.