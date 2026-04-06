Poznati pjevač poštuje odluku svojih kolega.
Pjevač Vladan Savić pred MONDO kamerama je priznao da pojedini pjevači nisu željeli da dođu na koncert Magla benda, pa se osvrnuo na gostovanja Dragane Mirković i Nataše Bekvalac.
Na večerašnjem koncertu gošća će biti Viki Miljković. Vlada ne krije sreću jer će dijeliti binu sa njom.
"Moram priznati da smo imali od nekih kolega suždržavanja i neke kolege su odlučile da se ne pojave na našem koncertu što poštujem. Viki je jako srećna, kao i mi što smo bili srećni kada smo nastupali na punoljetstvu njenog sina", rekao je.
"Naravno da ne zamjeramo, svako ima planove i ideje u karijeri. Dešava se i sve je okej", istakao je pjevač.
"Dragana je dobila poziv za drugi koncert, ali nije bila u mogućnosti jer je bila u Americi. Meni je malo neprijatno da ih opet zovem. Ja lično ne mogu da ih pozovem", rekao je on.
"Neke kolege su odlučile da se ne pojave na našem koncertu": Vlada Savić šokirao izjavom, spomenuo Viki Miljković