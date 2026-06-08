Kako je pojasnio, suština modela koji je Preokret predložio nije formiranje bilo kakve koalicije, niti ulazak Preokreta u vlast, još manje politička trgovina.

Izvor: Skupština glavnog grada

Zahvaljujemo Pokretu Evropa sad na javno saopštenom stavu i pitanjima koja su uputili povodom modela koji je Preokret predložio za očuvanje funkcionalnosti Podgorice i sprječavanje uvođenja prinudne uprave, saopštio je predsjednik Pokreta Preokret Srđan Perić.

“Posebno pozdravljamo činjenicu da se komunikacija o ovom pitanju odvija javno, jer smatramo da građani imaju pravo da znaju kako politički subjekti razmišljaju o rješavanju institucionalne krize u Glavnom gradu”, istakao je Perić.

Kako je pojasnio, suština modela koji je Preokret predložio nije formiranje bilo kakve koalicije, niti ulazak Preokreta u vlast, još manje politička trgovina.

“Naprotiv, riječ je o privremenom i minimalnom institucionalnom rješenju koje ima za cilj da spriječi dalju blokadu sistema, sačuva demokratsku kontrolu nad radom gradske uprave i omogući da građani budu više uključeni u donošenje odluka koje utiču na njihov svakodnevni život”, jasan je on.

Navodi da model koji su ponudili polazi od jednostavnog principa: u situaciji političke krize građani ne smiju biti gubitnici.

“Ukoliko već postoji institucionalni problem, onda iz njegovog rješavanja građani moraju dobiti više transparentnosti, više kontrole nad radom izvršne vlasti i Skupštine, te više mogućnosti da utiču na odluke koje se donose u njihovo ime. Zbog toga predloženi model uključuje mehanizme za veću otvorenost Skupštine, snažniju kontrolu rada izvršne vlasti, veće učešće mjesnih zajednica, lokalnih inicijativa, civilnog društva, stručne javnosti i građana u procesima odlučivanja”, poručio je.

Prema njegovim riječima, nijednim svojim elementom model ne podrazumijeva ugrožavanje funkcionisanja grada, već sasvim suprotno: stvaranje uslova da institucije rade u punom kapacitetu i pod većim stepenom javne kontrole.

“Vjerujemo da politički interes bilo koje partije, kao i političke ambicije bilo kojeg pojedinca, moraju biti podređeni opštem interesu građana Podgorice. Upravo iz tog razloga smo predložili rješenje koje je zasnovano na jačanju institucionalnih mehanizama kontrole i odgovornosti. Kako rok koji je Preokret ostavio svim političkim subjektima za izjašnjavanje o ovom modelu još traje, smatramo da nije primjereno da u ovoj fazi parcijalno komentarišemo javni stav bilo kojeg političkog subjekta”, naglasio je.

Dodao je da čim bude imao konkretne povratne informacije Preokret će javnost detaljno informisati o tome da li je i kojim odbornicima model koji predlažu prihvatljiv.

“Do tada ostajemo otvoreni za svako javno pojašnjenje svim odbornicima i političkim subjektima koji žele da doprinesu pronalaženju rješenja u interesu Podgorice i njenih građana. U svemu ostalom stojimo iza Modela za očuvanje funkcionalnosti Podgorice i sprječavanje uvođenja prinudne uprave koji smo Vam dostavili u četvrtak 4. juna”, zaključio je.