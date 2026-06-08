Crna Gora u fokusu svjetskih medija!

Izvor: The Guardian/printscreen

Više od 400 domaćih, regionalnih i međunarodnih predstavnika medija akreditovalo se za praćenje Samita Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu, dok su Reuters, Associated Press, Guardian, Euronews, Brussels Times i brojni drugi mediji izvještavali o Crnoj Gori kao jednoj od centralnih tema evropske politike proširenja.

Tivat i Crna Gora proteklih dana našli su se u fokusu vodećih svjetskih medija zahvaljujući Samitu koji je okupio evropske i regionalne lidere i privukao pažnju najuticajnijih međunarodnih novinskih agencija, televizija i dnevnih listova.

Od Reutersa i Associated Pressa do Guardiana, Euronewsa i Brussels Timesa, izvještaji iz Tivta objavljivani su tokom više dana, dok su fotografije i video-snimci sa crnogorske obale obišli medijske platforme širom Evrope i svijeta. Kroz mreže Reutersa i Associated Pressa sadržaji iz Crne Gore distribuirani su velikom broju redakcija širom svijeta, čime je međunarodna vidljivost događaja višestruko uvećana.

Posebno je značajno što se Crna Gora u velikom broju međunarodnih izvještaja pojavljuje kao centralna tema priče o narednom proširenju Evropske unije. Reuters je uoči Samita objavio opsežnu analizu o Crnoj Gori kao najnaprednijem kandidatu za članstvo u Evropskoj uniji, dok su brojni mediji upravo Crnu Goru označili kao državu koja predvodi proces evropskih integracija u regionu.

U izvještajima međunarodnih medija posebno je zabilježena uloga predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića kao domaćina Samita, koji je u Tivtu okupio najviše evropske zvaničnike i lidere regiona. Njegove poruke o evropskoj budućnosti Crne Gore i Zapadnog Balkana prenesene su u više stranih medija, čime je dodatno istaknuta pozicija Crne Gore kao države koja predvodi proces evropskih integracija u regionu.

Pored političkih poruka, međunarodna medijska pažnja donijela je i značajnu promociju Crne Gore kao turističke destinacije. Euronews je izvještavao direktno iz Tivta, dok su Reuters, AP i drugi međunarodni mediji iz Tivta objavljivali sadržaje koji su potom prenošeni u brojnim evropskim i svjetskim redakcijama.

Dominantne teme bile su evropska budućnost regiona, politika proširenja Evropske unije i uloga Crne Gore u tom procesu. Istovremeno, ime Crne Gore i Tivta našlo se u naslovima, televizijskim prilozima, fotografijama i analizama najuticajnijih svjetskih medija, čime je Samit prerastao okvire jednodnevnog političkog događaja i postao snažna međunarodna promocija države.

U vremenu kada se međunarodna pažnja teško privlači i još teže zadržava, Samit u Tivtu pozicionirao je Crnu Goru u središte evropskih političkih razgovora i donio joj jednu od najvećih međunarodnih medijskih vidljivosti u posljednjih nekoliko godina.