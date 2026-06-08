Od ponoći će u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Eurosuper 98 pojeftniće cent i nova cijena biće 1,68 eura.

Litar Eurosupera 95 takođe će biti jeftiniji cent i koštaće 1,64 eura.

Eurodizel će biti skuplji četiri centa, pa će cijena od ponoći biti 1,70 eura.

Tri centa više će koštati lož ulje i nova cijena biće 1,63 eura.

“Saglasno odredbama Uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24.marta 2026.godine naredni obračun će se obaviti 15.juna 2026. godine, a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 16. juna 2026.godine”, zaključuju iz Ministarstva.