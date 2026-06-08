Uhapšene dvije osobe zbog pucnjave u Sarajevu, jedan od uhapšenih je i ranjeni Amel Bogučanin.

Izvor: Facebook printscreen

Policija u Sarajevu uhapsila je danas dvije osobe zbog sumnje da su pokušali da ubiju Amela Bogučanina koji je ranjen u nedelju 7. juna, piše "Avaz". Uhapšeni su A.G. (1997) iz Sarajeva zbog sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo u pokušaju, a uhapšen je i A.B. (1987) iz Sarajeva koji se i dalje nalazi u bolnici, inače meta napada u parku Vrac.

Amel Bogučanin je, prema ranijem pisanju "Avaza", poznat policiji odranije zbog više krivičnih djela, neka od njih su organizovani kriminal i stavljanje u promet opojnih droga. U toku 2025. godine je ranjen ispred jedne teretane, a prije toga je bila bačena i bomba na njegovu kuću.

Pored njega, u pucnjavi koja se dogodila u nedelju popodne u parku Vrac ranjeni su i Sergej Furtula i Branislav Janjić. Ranjene su ukupno tri osobe u pucnjavi.

Prema informacijama pomenutog portala, u pitanju je mafijaški obračun. Izbila je svađa zbog narkotika, a onda se dogodila i pucnjava.