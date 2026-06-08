Učenik osnovne škole u Velikoj Gorici se ugušio kada je stavio dvije velike krofne u usta.

Izvor: YouTube/screenshot/Emergency München

,Učenik (9) jedne osnovne škole u Velikoj Gorici u Hrvatskoj se ugušio tokom obroka, prenosi "Jutarnji list saznanje "RTL Danas". Prema nezvaničnim informacijama, dječak je stavio dvije velike krofne u usta što je dovelo do gušenja.

Na licu mjesta se odmah pojavila ekipa hitne medicinske pomoći, ali dječaku nažalost nije bilo spasa. Šef hitne službe je izjavio saučeše porodici i naveo da ovakav slučaj dosad nije imao u karijeri.