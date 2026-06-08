Brojni italijanski novinari, uključujući Đanluku di Marcija navode da je sve gotovo i da će Manćini potpisati ugovor vrijedan dva miliona eura godišnje.

Izvor: Profimedia

Novi selektor fudbalske reprezentacije Italije biće Roberto Manćini, pišu italijanski mediji.

Brojni italijanski novinari, uključujući Đanluku di Marcija navode da je sve gotovo i da će Manćini potpisati ugovor vrijedan dva miliona eura godišnje.

Manćini je bio selektor Italije od 2018. do 2023. godine. Sa “azurima” je osvojio Evropsko prvenstvo 2021. godine, ali nije uspio da se plasira na Mundijal u Kataru godinu kasnije.

Italija se nije plasirala ni na ovogodišnji Mundijal, pa je selektor Đenaro Gatuzo podnio ostavku, a selekciju je u junskom ciklusu privremeno vodio Silvio Baldini.