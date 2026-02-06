logo
"Zvao sam je, pratila je ćerku": Vlada zvao Bekvalčevu da mu bude gost, ovo mu je izgovorila nakon zajedničkog dueta

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
Pjevač Magla benda progovorio je o gošćama na prvom solističkom koncertu u Beogradu.

"Zvao sam je, pratila je ćerku": Vlada zvao Bekvalčevu da mu bude gost, ovo mu je izgovorila nakon z Izvor: MONDO/Matija Popović

Pjevač Vladan Savić razgovarao je sa medijima pred prvi solistički koncert Magla benda u Beogradu, a tom prilikom se osvrnuo na duet sa Natašom Bekvalac.

Upitali smo Vladu da li je bilo teško da nagovori Nataša Bekvalac da gostuje na koncertu, s obzirom na to da se ona ne pojavljuje često na nastupima drugih kolega.

„Desilo se to da smo mi odlučili da pravimo prvi koncert. Pozvao sam Natašu: ‘E, Nale, šta radiš?’ ‘Evo, pratim ćerku na put.’ Rekao sam joj da smo odlučili da pravimo prvi solistički koncert u Sava centar i da je naša velika želja da bude gošća. ‘Sa velikim zadovoljstvom.’ To je bio odgovor. Nataša i ja smo, prije svega, jedna velika ljubav i mnogo se poštujemo i volimo. Hvala Dragana Mirković i njoj što su odlučile da naprave duet sa nama i posebno im hvala što su večeras sa nama“, istakao je Vladan Savić.

Pjevač je potom otkrio da će njegova ljepša polovina biti u prvom redu.

