Iz pokreta Evropa sad oglasili su se povodom inicijative Preokreta o tome da njihov lider Srđan Perić bude potencijalno rješenje za poziciju predsjednika Skupštine Glavnog grada Podgorica.

Izvor: Evropa sad

Oni su naglasili kako očekuju "dodatna pojašnjenja o političkim i institucionalnim posljedicama predloženog modela".

"Jedno od ključnih pitanja odnosi se na to da li koncept podrazumijeva postojanje jasne skupštinske većine koja bi preuzela odgovornost za upravljanje Podgoricom ili bi se zasnivao na promjenljivim i ad hoc većinama od tačke do tačke dnevnog reda", navode oni, javlja Antena M.

Tražili su i pojašnjenje ko bi, u slučaju promjenljivih većina, snosio političku i institucionalnu odgovornost za pravac vođenja Glavnog grada.

"Da li postoji spremnost da se odnosi između političkih subjekata koji bi podržali takav model – uključujući pitanja većine, odgovornosti i stabilnosti – definišu kroz koalicioni ili drugi pisani sporazum", navode oni.

Pitali su i sa kim Preokret razmatra saradnju povodom toga, te da li je inicijativa upućena i odbornicima Demokratske partije socijalista, Evropskog saveza, Građanskog pokreta URA i Stranke evropskog progresa.

Oni pitaju i kako bi bila definisana situacija u kojoj bi kandidat Preokreta bio formalno podržan potpisima, a zatim izabran glasovima odbornika koji se zalažu za smjenu aktuelnog gradonačelnika – da li bi se takav scenario smatrao tehničkim rješenjem, novom većinom ili političkom prekompozicijom.

„Da li smatrate održivim model u kojem bi gradonačelnik bio odgovoran za sprovođenje neodrživih odluka koje donose neformalne i promjenljive većine, bez preuzimanja odgovornosti onih koji takve odluke izglasavaju“, pitaju oni.

Kažu kako se "odgovorno upravljanje Glavnim gradom ne može zasnivati na modelu u kojem bi jedna većina birala predsjednika Skupštine, druga donosila ključne odluke, a treća blokirala rad izvršne vlasti".

„Takav model ne bi predstavljao stabilizaciju, već bi mogao otvoriti prostor za trajnu institucionalnu nestabilnost, političke ucjene i donošenje odluka koje bi namjerno ili nenamjerno otežavale rad gradonačelnika i gradske uprave", dodaju oni, piše Antena M.