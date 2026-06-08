Državno tužilaštvo je u 2025. godini riješilo više od 31 hiljade predmeta, navodi se u saopštenju koje je medijima proslijedilo Vrhovno državno tužilaštvo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Državno tužilaštvo ostvarilo je tokom 2025. godine izuzetne rezultate u radu, ostvarivši visok nivo efikasnosti, organizacione sposobnosti i spremnosti da odgovori na povećan obim posla u svim oblastima svoje nadležnosti”, piše u saopštenju.

Kako se dodaje, u 2025. godini Državno tužilaštvo je riješilo 144,44 odsto predmeta u odnosu na broj zaprimljenih u toj godini.

“Riješeno je 9.634 predmeta više nego što je primljeno. Time su, osim zaprimljenih predmeta, riješeni i brojni zaostali predmeti iz ranijih godina, što je dovelo do smanjenja ukupnog broja zaostalih predmeta i značajnog unapređenja efikasnosti rada”, navode u saopštenju.

U saopštenju se dalje navodi da je u izvještajnom periodu formirano 21.680 novih predmeta (ne uključuje predmete Vrhovnog državnog tužilaštva), što predstavlja povećanje od 16,60 odsto u odnosu na 2024. godinu, kada su formirana 18.592 predmeta.

“Trend rasta priliva predmeta prisutan je već nekoliko godina, imajući u vidu da je u 2023. godini formirano 16.084, a u 2022. godini 15.694 novih predmeta. Zajedno sa 12.977 predmeta prenijetih iz ranijih godina, Državno tužilaštvo je tokom 2025. godine postupalo u ukupno 35.575 predmeta”, dodaju u saopštenju, javlja CdM.

Kako ističu, uprkos značajnom povećanju opterećenja, tokom godine riješeno je rekordnih 31.314 predmeta, što je za 77,2 odsto više nego u 2024. godini, kada je riješeno 17.674 predmeta.

“U poređenju sa 2023. godinom broj riješenih predmeta veći je za 97 odsto, dok je u odnosu na 2022. godinu ostvaren rast od 111,7 odsto. Ovakvi rezultati potvrđuju kontinuirani trend unapređenja efikasnosti rada, pri čemu je broj riješenih predmeta u periodu od 2022. do 2025. godine rastao prosječno 27,5 odsto godišnje”, naveli su.

Dražavno tužilaštvo riješilo je, dodaje se, skoro cjelokupan broj predmeta koji su pristigli tokom 2025. godine (98, 31 odsto) pokazujući visok stepen ažurnosti.

“Time su značajno smanjeni zaostaci i povećao se ukupan obim riješenih predmeta”, saopštili su iz Vrhovnog državnog tužilaštva.

Ukazuju da je značajan rast aktivnosti zabilježen i kod prekršajnih postupaka.

“Tokom 2025.godine podnijeto je 859 zahtjeva pred prekršajnim sudovima, dok je zajedno sa predmetima prenijetim iz ranijeg perioda u radu bilo ukupno 1.072 predmeta. U odnosu na 2024. godinu to predstavlja povećanje od 215,81 odsto, što ukazuje na značajno intenziviranje postupanja u ovoj oblasti”, dodaje se.

Pored rada na predmetima, državni tužioci su prisustvovali na 20.055 glavnih pretresa i sjednica pred prvostepenim i drugostepenim sudovima.

“To svjedoči o intenzivnom profesionalnom angažmanu i kontinuiranom izvršavanju funkcije krivičnog gonjenja pred sudovima”, piše u saopštenju.

Prema njihovim riječima, ostvareni rezultati potvrđuju da je Državno tužilaštvo Crne Gore unaprijedilo efikasnost i kvalitet svog rada kroz zakonito, odgovorno i profesionalno postupanje.

“Rekordan broj riješenih predmeta, visok stepen ažurnosti i sposobnost da odgovori na kontinuirano rastući priliv predmeta svjedoče o stabilnosti i posvećenosti Državnog tužilaštva. Navedeni rezultati predstavljaju značajan doprinos zaštiti javnog interesa, jačanju vladavine prava i unapređenju povjerenja građana u pravosudni sistem u cjelini”, zaključuje se, javlja CdM.