"Muškarci se lože na ženu koja nosi bebu": Luna Đogani šokirana priznanjem Edite, nikada više udvarača nije imala

Poznata pjevačica iznenadila je Lunu Đogani priznanjem.

"Opet, s druge strane, ipak sam se negdje mirila s tim da ja neću moći da imam emocionalno stabilnu vezu i da vrijeme odmiče, ja neću biti mlađa, biću sve starija i, kao, moram da biram – znači ili ovo ili ovo. Ili da nemam ništa, solo djevojka, što je meni skroz okej, nemam ništa protiv toga, ili da stvaram porodicu pa kako mi Bog namjesti, kakve karte da, kako budem odigrala. Sad, to se desilo. Negdje sam u svojoj glavi imala tu opciju da ću možda i sama prolaziti kroz neke stvari, zbog pređašnjih iskustava i što sam bila zacrtala u glavi da to bude ili ovako ili nikako. Sad sam to malo promijenila", iskrena je bila ona, koja je svakako nastavila da njeguje dobar odnos s bivšim izabranikom Nenadom Stevićem.

Edita Aradinović nedavno je gostovala u emisiji kod svoje sestre Lune Đogani, gdje su otvoreno pričale o raznim temama iz privatnog života.

Najviše pažnje publike privukla je priča o Editinoj trudnoći, ali i o njenom raskidu sa ocem djeteta, Nenadom Stevićem. U jednom trenutku pjevačica je otkrila i prilično iznenađujuću stvar – da upravo sada, dok je trudna, ima više udvarača nego ikada ranije.

"Nikad više nisam imala udvarača nego sad", rekla je Edita.

"Sad?", pitala je Luna.

"Eto vidiš, muškarci se lože na ženu koja nosi bebu!", istakla je Luna.

"A prije toga, ne", rekla je Edita.

"Nevjerovatno", dodala je Luna.

Nije ovako zamišljala trudnoću

"Nisam, zamišljala sam da će to svakako biti u nekoj harmoniji, da ću imati partnera... Ne znam kako da se izrazim, a da ne... Bože sačuvaj, zbog javnosti, ne podnosim više osude javnosti. Ne mogu s ljudima, znači, bude li neko nešto napisao... Možda nije dobro da budem toliko iskrena", počela je Edita.

