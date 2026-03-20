Trudna Edita otkazala nastup, oglasila se na mrežama i zabrinula sve: "Dobila sam gušenje i spazam pluća"

Edita se izvinila fanovima i organizatorima putem društvenih mreža i zahvalila na podršci.

Pjevačica Edita Aradinović (32) otkazala je predstojeći koncert, nakon što je dobila gušenje. Pjevačici je strogo od strane ljekara rečeno da treba da miruje, kao i da je zbog drugog stanja bitno da sada povede dodatno računa o sebi.

Edita se povodom svega oglasila na društvenim mrežama, pa je objasnila da će novi termin biti naknadno određen.

"Od srca vam se izvinjavam sto večeras neću biti sa vama na nastupu večeras. Sinoć sam imala ozbiljan spazam pluća i gušenje i ljekari su mi zbog trudnoće strogo zabranili putovanje i kretanje dok se stanje ne smiri."

"Mnogo mi je žao zbog svih vas koji ste planirali da dođete, kao i zbog organizatora koji su uložili veliki trud, vrijeme i energiju da ovaj događaj bude poseban. Znam koliko je sve to zahtijevalo i zaista sam vam beskrajno zahvalna na razumijevanju i podršci", napisala je Edita na Instagramu, pa nastavila:

"Čim se oporavim i budem u mogućnosti da putujem, obećavam da ćemo nadoknaditi ovo veče i da ću doći da pjevamo zajedno onako kako smo planirali. Hvala vam na strpljenju, ljubavi i razumijevanju. Šaljem vam puno ljubavi i jedva čekam da se vidimo uskoro."

Požalila se na jak kašalj

Edita se u toku jučerašnjeg dana oglasila, pa je otkrila da joj se pojavio kašalj, a sada se situacija dodatno zakomplikovana.

"Ne znam kako, ali uspjela sam za jedan dan opasno da se razbolim. Prvi put sam bolesna u trudnoći, malo sam se uplašila. Prati me opasan i konstantan kašalj, pa bih vas pitala imate li preporuku za dobrog pulmologa? Pluća su mi uvijek prva na udaru, jer sam bivši asmatičar."

