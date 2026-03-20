Edita se izvinila fanovima i organizatorima putem društvenih mreža i zahvalila na podršci.
Pjevačica Edita Aradinović (32) otkazala je predstojeći koncert, nakon što je dobila gušenje. Pjevačici je strogo od strane ljekara rečeno da treba da miruje, kao i da je zbog drugog stanja bitno da sada povede dodatno računa o sebi.
Edita se povodom svega oglasila na društvenim mrežama, pa je objasnila da će novi termin biti naknadno određen.
Trudna Edita otkazala nastup, oglasila se na mrežama i zabrinula sve: "Dobila sam gušenje i spazam pluća"
"Od srca vam se izvinjavam sto večeras neću biti sa vama na nastupu večeras. Sinoć sam imala ozbiljan spazam pluća i gušenje i ljekari su mi zbog trudnoće strogo zabranili putovanje i kretanje dok se stanje ne smiri."
"Mnogo mi je žao zbog svih vas koji ste planirali da dođete, kao i zbog organizatora koji su uložili veliki trud, vrijeme i energiju da ovaj događaj bude poseban. Znam koliko je sve to zahtijevalo i zaista sam vam beskrajno zahvalna na razumijevanju i podršci", napisala je Edita na Instagramu, pa nastavila:
"Čim se oporavim i budem u mogućnosti da putujem, obećavam da ćemo nadoknaditi ovo veče i da ću doći da pjevamo zajedno onako kako smo planirali. Hvala vam na strpljenju, ljubavi i razumijevanju. Šaljem vam puno ljubavi i jedva čekam da se vidimo uskoro."
Požalila se na jak kašalj
Edita se u toku jučerašnjeg dana oglasila, pa je otkrila da joj se pojavio kašalj, a sada se situacija dodatno zakomplikovana.
"Ne znam kako, ali uspjela sam za jedan dan opasno da se razbolim. Prvi put sam bolesna u trudnoći, malo sam se uplašila. Prati me opasan i konstantan kašalj, pa bih vas pitala imate li preporuku za dobrog pulmologa? Pluća su mi uvijek prva na udaru, jer sam bivši asmatičar."
