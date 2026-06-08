Snažno nevrijeme u Indiji oštetilo tri aviona na aerodromu u Nju Delhiju.

Izvor: X/27saurabhsinha

Snažno nevrijeme praćeno pljuskovima sa grmljavinom i olujnim udarima vjetra pogodilo je danas Indiju, a najviše problema je nastalao na Međunarodnom aerodromu Indira Gandi u Nju Delhiju, piše "NDTV". Osoblje aerodroma je ostalo potpuno zatečeno snažnim udarima vjetra koji je duvao brzinom do 80 kilometara na čas.

Vjetar je oduvao dosta merdevina i zemaljske opreme koja je potom udarila u tri parkirana aviona avio-kompanije "Er Indija". Delimično su oštećena krila i tijela aviona.

Alert Airport ground handling staffs averted damage to parked Aircraft and vehicles by securing a moving Passenger stair due to sudden storm at Delhi Indira Gandhi International Airport, (DEL), India today.



In another incident today, three parked Air India aircraft hit by ground…pic.twitter.com/71ivfQ51SU — FL360aero (@fl360aero)June 7, 2026

Sva tri aviona poslata su na popravke. Jedan od tri parkirana aviona je pretrpio ozbiljnije štete.

Prvo je počeo jak pljusak koji je u potpunosti onemogućio korišćenje poletno-slijetnih pisti. Ubrzo su se pojavili i snimci nevremena u Indiji na društvenim mrežama koji su postali viralni.