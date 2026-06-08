Turski ratni avioni "ometali" su avione evropskih ministara odbrane koji su išli na Kipar na sastanak.

Izvor: KEIZO MORI / UPI / Profimedia

Turski ratni avioni "ometali" su jedan vojni avion danas koji je bio u pratnji ministra odbrane nekoliko evropskih zemalja, piše "Politico". Ministri su bili na putu za neformalni sastanak na Kipru.

"Ministri odbrane Grčke, Holandije i Francuske obavijestili su nas da je tokom njihove posjete Kipru avion u kojem su se nalazili doživio smetnje sa ilegalnog aerodroma Timbu. Sve ovo će Republika Kipar propisno osuditi gdje je to prikladno. Ministar odbrane će danas obavijestiti visoku predstavnicu Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaju Kalas, a takođe će obavijestiti i Evropski savet tokom njegovog zasijedanja", saopštila je kancelarija predsjednika Kipra Nikosa Hristodulidisa.

Grčki i kiparski zvaničnici su izjavili za "Politiko" da je radio komunikacija aviona sa ministrima odbrane zemalja članica Evropske unije bila poremećena dok su avioni letjeli blizu aerodroma Erkan kod grada Timbu u sjevernom dijelu Kipra. Ovaj aerodrom je inače pod kontrolom Turske.

Poletjela su dva turska ratna aviona F-16 i pratila najmanje jedan avion koji je prevozio evropske zvaničnike. Takav tretman imali su avioni koji su prevozili grčkog ministra odbrane Nikosa Dendijasa i francusku ministarku odbrane Katrin Votren.