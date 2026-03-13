Edita ponosno pokazala trudnički stomak, pa javno zatražila pomoć: "Bez traumatičnih iskustava, molim vas"

Edita Aradinović uživa u drugom stanju, a sada je svoje pratioce pitala za savjet.

Izvor: Instagram printscreen

Pjevačica Edita Aradinović privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavila fotografiju svog trudničkog stomaka u krupnom planu. Otvoreno je pokazala kako izgleda u trudnoći, a uz objavu se obratila i ženama koje su već prošle kroz to iskustvo.

Na Instagramu je zamolila pratioce da joj pošalju savjete o svemu što je važno tokom trudnoće, od pravilne ishrane i vežbanja, do preporuka za knjige, kao i savjeta u vezi sa dojenjem i prirodnim porođajem.

"Lele ja trudna. Žene, pišite mi savjete što se tiče ishrane, treninga, knjiga, pripreme za dojenje, prirodan porođaj, oporavka, svega što dobro utiče na prenatalni period (samo bez traumatičnih iskustava molim vas)" - napisala je Edita.

Podsjetimo, Edita je nedavno u emisji kod Ognjena Amidžića otvoreno govorila o svojoj trudnoći.

"Ja sam ušla u peti mjesec... Djevojčica je, da, ja sam mnogo srećna i bukvalno nemam šta da kažem, imam samo puno topline i ljepote, ovo je za mene nešto novo. Meni je mama stalno govorila: "vidjećeš, drugo stanje", ja sam nervozna nekada i bijesna, to se odražava na saradnike i bend, ali žao mi je. Ušla sam u realizaciju albuma, jer neću raditi. Jesam, smislila sam ime."

Edita dobila kritike od bivšeg dečka

"Dobila sam kritike od Nenada, oca djeteta, ja sam rekla da ne želim da kačim kako mi izgleda djete, jer ne znam, možda ne želi da se slika ili šta već...Nenad mi je rekao: 'Šta je s onim dogovorom da ne kačiš', a ja okačila djete s ultrazvuka, napravila sam grešku i obrisala sam", rekla je pjevačica.