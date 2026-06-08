Mario Đolović iz Beograda ubijen u Barseloni.

Izvor: X/Daniel/FotsTe

U Barseloni u Španiji je u nedelju 7. juna u večernjim časovima ubijen državljanin Srbije Mario Đolović, saznaje "Pink". Španska policija i dalje istražuje identitet počinioca, kao i motiv ubistva.

Sumnja se da postoji više pravaca istrage. Prema navodima pomenutog portala, očevici su čuli rafal, a onda i grupu ljudi koja je trčala ka upucanom muškarcu.

Un vecino me alerta de nuevos disparos en los patios entre Mineria y Mare de Déu del Port. Si se confirma, sería otro episodio intolerable en una zona marcada por la inseguridad y el abandono. Los vecinos exigen soluciones reales. ¿Qué más tiene que pasar?pic.twitter.com/gcW8FOmcjs — Dani Sirera (@danielsirera)June 7, 2026

Vidjeli su muškarca kako leži na asfaltu sa povredama od vatrenog oružja. Započeli su reanimaciju, ali upucanom muškarcu nije bilo pomoći.

Đolović je preminuo na licu mjesta. Navodno je ubica koristio automatski pištolj i ispraznio je cio šaržer.

(Pink/MONDO)