Sunovrat karijere Tonija Cetinskog? Pjevač doživeo strašan debakl u rođenoj zemlji, evo šta se dešava

Čini se da Toniju ne ide dobro nakon sramnog saopštenja i otkazivanja koncerta u Spensu i to na dan događaja.

Hrvatski pjevač Toni Cetinski našao se u jeku skandala kada je nekoliko sati pred nastup u novosadskom Spensu otkazao koncert 8. marta, navodeći teoriju da je to mjesto bilo logor devedesetih i da budi teške uspomene kod određenih ljudi.

Nakon ovih navoda, Toni je zakazao koncert u zagrebačkoj Areni, ali, sudeći po informacijama sa sajta za prodaju karata, interesovanje nije na očekivanom nivou.

Dok Cetinski tvrdi da Spens ima negativnu istorijsku konotaciju, mnogi smatraju da je pravi razlog otkazivanja to što je navodno prodao svega oko 3.500 karata.

Slična situacija je i u Hrvatskoj, gdje bi trebalo da nastupi u Areni Zagreb 30. maja. Iako su karte u prodaji, veliki broj mjesta i dalje je slobodan – uključujući parter, VIP zone i tribine.

Posebno se ističe da su gornje tribine gotovo nepopunjene, iako Arena ima kapacitet od oko 16.000 mjesta.

Sramna objava Cetinskog

Nakon što je otkazao koncert pod sramnim navodima da ta dvorana "nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih", Toni je javno komentarisao cijelu situaciju.

"Svjesno sam zatvorio vrata zbog kojih sam se pokajao što sam ikada otvorio. Teško da ću ikada poželjeti više tamo da kročim nakon svega. Prijetnje smrću meni i porodici ću marljivo da skupljam i da prijavim nadležnima", napisao je on, a onda dodao:

Ovo je Tonijeva žena koja je otkazala koncert u Novom Sadu:

"Da ponovim, da sam ikada znao, nikada tamo ne bih nastupao i zato se još jednom duboko kajem i izvinjavam svima koji su se osjetili poniženo i bolno", stoji u njegovom komentaru na Fejsbuku.